 香港政总被扔汽油弹 港警动用水炮催泪弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2019

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时政风云

香港政总被扔汽油弹 港警动用水炮催泪弹

周日香港人继续举行反送中示威活动。在金钟中环一带，激进示威者同警方发生暴力冲突。

Hongkong | Proteste (Reuters/J. Silva)

水炮下的香港示威者

（德国之声中文网）据香港媒体报道，周日傍晚时分，示威者同港警的冲突开始升级。有示威者向政府总部内投掷汽油弹，防爆警察发射催泪弹。稍后，警方使用催泪弹等方式驱离示威者。水炮车喷射蓝色水柱，向示威人群推进。

早在上周警方已发出通知书，反对民阵提出周日游行的申请。民阵后来的上诉也被驳回。但是，周日许多人仍然响应网上的号召照常示威。很多闹市区的商店，包括SOGO崇光百货等商店，午后均已关门。

中午过后，示威的人数渐渐多起来，其中有一些带着防毒面具的黑衣人，也有带着孩子的年轻父母。有人挥动着美国和英国国旗，也有人举着呼吁"真普选"的标语牌。

英国能怎样保护港人？

周日上午，数百名港人前往英国驻港总领馆，并在那里齐声高唱《天佑女王》这首歌。这首歌也是英国国歌，曾是英联邦王国以及大不列颠属地举行庆典时使用的乐曲。示威者要求前宗主国英国向北京施压以确保联合声明中规定的港人自由。

其他的标语牌上有"中英联合声明有效"、"香港SOS"、"解放香港"等字样，有人高呼"一国两制已死"的口号。人群中有人高举美国和英国国旗。

Hongkong Proteste (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

在英国驻香港总领馆前

路透社报道，许多香港年轻人希望离开香港在国外寻找出路，这一背景下，示威组织者认为，英国政府应调整香港"英国海外国民"政策，允许香港人在英国定居和就业。目前香港人当中约有17万人持这种英国海外国民护照，可以免签前往英国并停留最多6个月，但这一身份同英国正式公民有区别，不能定居和工作。这一专门对香港人做出的规定是在中国收回对香港的主权之后由伦敦政府颁发。

一名25岁的示威者告诉记者，他希望英国保护香港公民的权利，呼吁遵守联合声明。

英国认为，中国必须遵守联合声明，而作为条约的签署方，伦敦有法律义务敦促中国履行其责。今年6月，英国外交部发布的一份声明称，"中英联合声明具有法律约束力，今天仍像30多年前签署时一样继续有效。英国政府将一如既往捍卫这一立场。"

路透社评论道，只是目前还不清楚，英国能以什么方式捍卫这一立场。英国交出香港后的几十年间，中国已发展成为世界第二大经济体，而目前正被退欧搞得焦头烂额的伦敦，正怀着同中国在贸易和投资领域开展更广阔合作的迫切愿望。

李鱼 / 文木（美联社、路透社等）

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