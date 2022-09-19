香港政府考虑调整入境检疫措施至“0+7”

（德国之声中文网）香港医务卫生局长卢宠茂上周末接受香港商台访问时表示，政府正积极考虑实施入境检疫及医学监察“0+7”措施，免酒店检疫，方向是与国际接轨。但他没有说明执行的时间表。

卢宠茂说，社会何时可以恢复常态主要取决于医疗系统能否复常。他表示，公营医疗体系曾削减四成非紧急服务，未来目标是公立医院服务回复至起码八成，社交距离措施才有望减少。

香港餐饮联业协会会长黄家和在接受《明报》采访时表示，业界对香港经济前景感到忧虑。业界敦促港府除了考虑采取“0+7”检疫措施，同时也应放宽就餐每桌人数上限，否则生意仍是大打折扣。他强调说，当局考虑公营医疗体系压力外，也须看整个社会的经济影响，“经济被拖垮，香港怎样？每个市民都好愁，过不到日常生活”。

港大专家：新冠病毒已成为风土病

据香港01报道，港大医学院生物化学系教授金冬雁、港大医学院微生物学系讲座教授袁国勇、港大微生物学系名誉助理教授龙振邦及港大医学院微生物学系临床副教授陈福和共同撰写《新冠疫情势将尽 香港复常心所往》的文章指出，疫情粗病死率亡近期已下降至0.097%，新冠病毒已成为风土病，香港应逐渐复常，强调“本港绝对有条件进一步实现0+7方案，甚至更进取方案”。

这4名专家认为，自2020年初至今，新冠病毒株不断变异，奥密克戎变种毒性降低，但传播力增强，接种3剂针对原始毒株的疫苗，或被不同毒株自然感染后，“再感染的机会大大降低，出现重症和死亡的机率更是微乎其微”。专家们认为，即使新变种有免疫逃逸性，现有疫苗仍然有效，打加强针效果更佳。

这4名专家表示，香港社区基本已建立防重症屏障，现在应考虑尽早放宽措施恢复生活常态，让市民于冬季来临前有足够的混合免疫力，增强抗疫韧性，“面对新情况新问题，必须因时制宜，以新思路新举措应对”。

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