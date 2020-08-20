香港政府宣布推出免费新冠测试

（德国之声中文网）最初，香港属于全球受新冠疫情影响较轻的地区，但如今已经迎来第三波疫情。有声音指出，一些针对航空航海从业人员和商务旅行人士的免隔离政策，导致了香港新冠疫情的复发。

特首林郑月娥宣称，自愿性质的测试将从9月1日开始，并持续两个星期。

她表示："香港目前仍存在着许多未被发现的病毒传播者"。所以说，越多进行测试，就能越早发现不知情的感染者。为此林郑月娥呼吁民众应该踊跃参与测试。

香港食物与卫生局局长陳肇始之前在接受媒体采访时表示，她希望能有大约500万人参加测试。但是，林郑月娥本周五表示，有关测试人数的问题，政府没有设下目标。整个测试项目将由三个驻港大陆公司完成，其中包括中国基因测试大型企业华大基因。

对基因监控的担忧

据法新社报道，许多香港人仍然对打压政治自由的北京政府表示怀疑。上月中国不顾反对的压力，强行推出了针对香港的国安法条例。法新社在报道中指出，生物识别信息监视，包括对DNA的监视，构成了中国威权政府大范围监控措施的一部分。

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面对相关质疑，香港政府称这些质疑毫无根据，并予以反驳。

自从今年7月以来，香港已经检测出3300多例新冠感染病例，占这个城市爆发新冠疫情以来确诊的70%。

截至目前，香港新冠感染死亡人数为75人。而7月初时的死亡人数只有7人。

采取了隔离措施后，香港每日新增感染病例数正在减少，但每天仍有感染病例出现，而且目前并不清楚病毒的感染源。

任琛/叶宣（法新社）

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