香港政府为何民望大跌？

（德国之声中文网）根据香港大学民意研究计划于1月底公布的最新民意调查显示，林郑月娥不论在最新评分、支持率及民望净值三方面均创上任一年半以来之新低。民意研究计划在1月21至24日访问1007名市民，调查显示，市民对特区政府的满意度跌至新低点，满意率大幅下滑15个百分点，对比上次调查的42%跌至27%；不满率则大幅上升13个百分点，达到49%；数字显示，市民的年纪愈轻和学历愈高，愈反对林郑月娥出任特首，亦给予较低评分。

自去年冬天起，香港流感步入高峰期，香港公立医院爆满，前线医护人员压力爆破，于1月底连续两个周末举行集会；怒吼政府漠视人手不足，令医护人员疲于奔命。医护人员的抗议引爆社会强烈反应, 有舆论把矛头指向单程证来港人士，使这项一直备受争议的150个单程证配额政策，再次在社会引起热烈讨论。

单程证是问题根源？

屯门医院心脏专科医生、"杏林觉醒"成员黄任匡认为，医疗资源严重透支，问题根源来自每天150个内地单程证来港人士。现时大量持单程证配额的内地移民来港定居，对本港社会福利、房屋、教育及医疗等造成重大负担。

黄任匡认为，特区政府应该向中央反映，叫停每天150个内地来港之单程证名额。另一方面，人口政策关注组召集人谭凯邦认为，新移民人口是导致医疗服务需求增加的原因之一，促请特首林郑月娥正视问题，取回单程证审批权，减少每年数额。

香港街头一景

另一方面，随港珠澳大桥通车，大量即日来回的一天团大桥观光旅客拥至香港；根据官方公布数字显示，今年农历新年期间内地访港旅客逾140万人次，对比去年增加逾30%，当中大部份为即日来回的内地旅客，令本来已挤迫的香港更见挤拥，多个地区几乎动弹不得，居民怨声载道。人口政策关注组谭凯邦指出，香港的接待空间早已超逾承受能力，香港已严重逼爆；谭建议港珠澳大桥穿梭巴士，特区政府应设每日载客上限，避免太多旅客涌港。

公司职员黄女士告诉德国之声，整个新年假期她刻意外出旅游，避开大量游客。她指出，平日居住环境已挤迫，近年内地的旅客及新移民越来越多，到处人山人海，公共设施及资源不胜负荷。另一方面，政府却花费大量公帑兴建大白象工程，如港珠澳大桥，先不说千亿元何时回本，每天大量即日的旅客，已为香港带来沉重的负担及压力，"香港俨如一个困兽笼，就快连呼吸的空间也没有。"黄女士认为，特区政府没有站在香港市民福祉为依归，只一味讨好中央，对于每天150个内地到香港单程证名额，她希望特区政府能向北京政府勇敢说"不"。

林郑：会反省反思

在回应民意及支持度录得新低点，特首林郑月娥表示，市民对政府管治能力有质疑，甚至对她本人的领导能力有看法，这些批评她都完全接受，会深刻"反省、反思"。林郑承认，政府在处理众多问题时，处理手法可以更谨慎、配套出台时可以更全面，和公众互动可以更深入，她希望得到广大市民的谅解和支持。

香港理工大学社会政策及研究中心主任钟剑华接受德国声访问时表示，为何香港领导团队的评分每况愈下？他认为，领导班子及官员在近期"收紧综援申请门坎"、"前特首梁振英UGL贪腐案"、"医护压力爆破"、"铁路沙中线"丑闻这一系列事件的回应，无一能够说服香港市民。钟指出，政府曾扬言要致力修补的社会撕裂，然而从特首林郑月娥过去一年的作为、言行及官僚的嘴脸，究竟是在修补还是在进一步撕裂社会？钟剑华又质疑，农历年期来港旅游人数创新高，是代表了香港旅游业有良好发展？还是代表香港有更多市民的生活正在受到不合理的挤压?

维多利亚湾的新年焰火

施政失误与选举制度

香港浸会大学新闻系高级讲吕秉权接受德国之声访问时认为，踏入2019年，特区政府在施政上种种乱象，都集中浮现出来，包括"三隧分流方案"的彻回，"关爱共享计划"4000元之申领资格及程序繁复，造成行政混乱，可谓十分扰民。吕秉权认为这些民生政策的失误都不是个别事件，背后有着共同原因。他指出，从管治上问题来说，特区政府没有进行民意咨询；另一方面，官场也流传，林郑月娥的管治风格是"一手抓"，使其领导班子成员，在政策制定中处于弱势，不能各司其职，在特首的强烈主导下、若出现盲点，政策失误便浮现出来。另外，吕秉权指出，近期接二连三的施政失误问题，与选举制度的不民主不无关系，北京钦点小圈子产生下的政府，她们更多向北京负责，导致对民意回应不足。吕秉权认为，近年在选举上，泛民选情黯淡，建制派控制议会，选民不能透过立法会制衡政府，施政的失误机会便更高。

另一方面，金融服务界议员张华峰却反驳称，特区政府非常关注社会民生问题，所以在预算案、施政报告上对民生及支持社会福利的政策均着墨不少。张华峰对德国之声表示，从今年年初公共医疗资源紧张时，林郑月娥便马上宣布，政府已预留一笔5亿元拨款予医院管理局，以应付高峰期间人手不足的问题可见一斑。张华峰表示，当政策在实施中，一些细节运作可能未如理想，的确有改善的空间，然而却被部份市民及泛民议员，针对行政上的失误而无限扩大批评。张认为，林郑表示往后会多关注政策推行时的具体细节，证明她还是很关注民意，但是有香港市民把社会问题政治化。