香港放宽防疫禁令   港澳办即发稿「除黑暴」

（德国之声中文网）港府高层昨（5日）举行抗疫记者会，背景写上「抗疫百日 曙光渐露」标语。特首林郑月娥称，香港连续16天没有本地感染个案，其中10天更是零确诊，认为是适当时候放宽社交距离措施。

在新安排下，聚集及每桌人数由4人松绑至8人。早前被勒令停业的电影院丶美容院丶健身房丶麻将馆等8类场所，只要遵守防疫规定可于周五（8日）重开，KTV丶夜店丶桑拿浴室及派对房间4类较高危处所则维持关闭。此外，从农历年假起停课的学校，也将从本月27日起分年级陆续复课。

否认「限聚令」阻游行

不过，多次被指让警方以防疫爲名打压集会的「限聚令」，将再延长2周至本月21日。被问到六四事件31周年丶6月12日反送中冲突1周年等日子临近，示威集会在「限聚令」下是否不可能进行，林郑月娥没有正面回应，仅称政府在决策时没有任何政治考虑。

《苹果日报》引述本身是医生的公民党议员郭家麒批评，「限聚令」无科学根据，「是政治目的多於实际需要」，指目前每逢假日郊外也人满爲患，形容聚集情况比集会游行更严重，他预料港府会延长「限聚令」至「过了市民抗争日子」，包括六四丶7.1丶7.21等事件。

港澳办：「黑暴」蠢蠢欲动

港澳办今天（6日）发表题为〈国务院港澳办新闻发言人：『黑暴』一日不除，香港一日不宁〉的文章，称注意到「黑暴势力眼见当前香港疫情稍缓，又蠢蠢欲动了」，在五一假期无视防疫禁令，走上街头非法聚集，滋扰商铺，投掷汽油弹。

文章称黑暴势力及其幕後指挥者抗拒中央对香港的全面管治权，假高度自治之名，行完全自治之实，把香港变成一个独立或半独立的政治实体。港澳办认为「黑暴」「揽炒」是香港社会的政治病毒，是「一国两制」的大敌，「中央绝不会坐视这股破坏性力量肆意癫狂」。

文章重申，中央对维护香港宪制秩序和国家安全负有最大责任，「对待『黑暴』『揽炒』唯一正确的选择就是态度鲜明丶立场坚定地大声说不！」，呼吁掌握公权力的机构和人士用行动依法履职，以正压邪。

经济收缩归咎「黑暴」

发言人又指，香港首季本地生产总值（GDP）破记录按年收缩8.9%，经济的严重状况是多重因素造成的，但「最大祸患来自于其内部，就是公然叫嚣和实施『揽炒』的黑暴势力」。

港澳办形容黑暴「居心最毒丶破坏最大丶为祸最烈」，自去年6月以来破坏社会秩序，导致游客却步，百业凋零，经济损失达上千亿，严重打击了投资者对香港的信心，「可以说，黑暴势力正在摧毁香港繁荣稳定的根基」。

这是「两办」在5天内再度发文批评「揽炒」。中联办上周六（2日）曾出稿指黄色经济圈是「罔顾自由市场规则」，是一种政治绑架经济的「政治揽炒」。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）