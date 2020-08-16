 香港放宽新冠限制 六四纪念馆亦重开 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2020

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时政风云

香港放宽新冠限制 六四纪念馆亦重开

自周五（9月18日）起，香港将重开酒吧、游泳池和主题公园。此前中国政府组织对近200万港人进行了新冠测试，发现42个感染病例。与此同时，六四纪念馆15日重新开放。

Hongkong Disneyland | Coronavirus | Wiedereröffnung (Reuters/T. Siu)

疫情期间香港迪斯尼两度被关

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香港连续第六日新冠确诊病例"破百"，港府宣布实施四项新措施，有效期七天。中国内地则通报新增确诊61例，其中大连14例，该市日前宣布进入疫情防控"战时状态"。

香港忙于应付国安法之际，新冠疫情在当地死灰复燃，多区学校丶老人院和屋邨都有病例，但当中很多病例源头不明，专家预料确诊数字将以倍数激增，促港府收紧转机检疫措施及「限聚令」。

因新冠疫情而关闭5个月后，香港迪士尼乐园度假区于本周四（6月18日）起恢复开放。不过，游客需要预先购票及上网预约才可入园。

（德国之声中文网）重开健身馆、娱乐设施后数日，港府卫生局局长陈肇始宣布将重开酒吧、游泳池和主题公园。

限聚人数此前放宽至四人，如今继续保持。公共海滩也继续实施禁令。有关部门呼吁保持警惕。

新冠疫情中，香港共发现4976个感染病例，101人死亡。

此轮放松措施前，由中国政府带领的大规模项目对180万港人进行了检测--这接近于香港人口的四分之一，发现42个感染病例，其中5例为追踪联络人发现的病例。

目前每日新增病例已降至个位数或两位数。七月曾破百。周二（9月15日），没有发现本地新增病例。

香港游泳池将以一半的运力营运。餐饮业、包括酒吧则必须在午夜前打烊。

两座主题公园--海洋公园和迪士尼乐园以及会展中心自周五起也将允许营业。

香港迪士尼乐园为港府多数持股，迪士尼集团少数持股。今年7月15日，迪士尼乐园因新冠而第二次停业。此前6月，迪士尼曾恢复营业。迪士尼表示，本周五不会立即恢复营业。

有关部门周二还宣布发放第三轮新冠援助基金，价值240亿港币，旨在扶持困境中的企业。港府财政司司长陈茂波表示，疫情期间的总援助款已超过3000亿港币。

8月，香港下调本年度经济增长预期。此前预计国民生产总值将下降4-7%，如今预计将下滑6-8%。

与此同时，香港六四纪念馆官方网页宣布，本周二重新开放。此前7月15日，六四纪念馆因新冠疫情而闭馆。目前展出的新主题展览名为"走在抗極權最前線 --從「八九六四」到「反送中」"。



苗子/达扬（路透社）

 

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