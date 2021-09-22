 香港支联会解散 北京：须对其依法追究到底 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2021

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时政风云

香港支联会解散 北京：须对其依法追究到底

维园烛光晚会主办方、拥有30多年历史的香港支联会通过解散议案。中国国务院港澳办发言人称，解散是“这一反中乱港组织的必然下场”。今年以来，香港已经有不少民间团体宣布解散。

Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker

香港支联会是每年六四维园烛光晚会主办方

（德国之声中文网）香港支联会周六（9月25日）召开特别会员大会，以41票赞成、4票反对、0票弃权，通过解散议案。

据香港电台报道，特别会员大会在六四纪念馆举行，出席会员推选了支联会公司秘书蔡耀昌主持会议，大会先默哀悼念六四事件死难者及离世的支联会义工，其后讨论解散程序。会员可选赞成、反对或弃权。

支联会的全名是香港市民支援爱国民主运动联合会，于1989年5月21日在香港支持当时中国学生运动的全球华人大游行中成立，致力于“释放民运人士；平反八九民运；追究屠城责任；结束一党专政；建设民主中国”，几十年来坚持主办维园烛光晚会。

Hong Kong I June 4th Museum

港警国安处人员9月初派人去支联会创立的六四纪念馆搜证

最好的处理方案？

今年7月，香港支联会宣布，鉴于政治环境转坏，支联会决议做出两项“防风”措施，减少常委人数并于七月底前全面遣散所有职员。目前支联会尚余的七名常委，全部被还押或在狱中服刑。在本周六特别会员大会召开前，正在狱中服刑的支联会主席李卓人和前副主席何俊仁发表公开信，呼吁会员支持“主动解散”支联会，指这是“最好的处理方案”。而正在还押的支联会副主席邹幸彤其后发表公开信，反对支联会解散。

上个月，香港警务处国安处表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求其在9月7日前提交资料。邹幸彤在该期限前夕表示拒绝，并宣布将于25日召开会员大会决定支联会是否解散。她当时还强调，支联会绝非任何国家或团体的代理人，而是在1989年民运期间由香港市民自发成立的组织。

Hongkong Protest Chow Hang Tung

支联会副主席邹幸彤（资料图片）

“不会因为解散而不需要负法律责任”

香港保安局局长邓炳强周六当天向香港媒体表示，警方根据香港国安法第43条行使权力，要求“支联会”提交资料，过程中已向对方提供事实及证据，警方会根据“支联会”的解释，向行政长官会同行政会议提交详细的报告，由行会去考虑是否接纳警方的意见，撤销“支联会”的公司注册。邓炳强还表示，任何组织都有权自行解散，但如果组织有违法行为，并不会因为解散而不需要负法律责任。

中国国务院港澳办发言人周六发表谈话指出，香港“支联会”今日宣布解散，是“这一反中乱港组织的必然下场”，“我们坚决支持香港特区政府有关部门对“支联会”的涉嫌违法行为继续调查、依法追究到底。”这名发言人还表示，随着香港拨乱反正的深入，各种反中乱港组织正纷纷作“鸟兽散”，“只有全面消除反中乱港组织及其遗毒，香港当前来之不易的良好局面才能巩固发展”。


(综合报道)

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