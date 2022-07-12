香港擬11月入境免隔離 配合「紅黃碼」通關

（德國之聲中文網）香港新上任的醫務衛生局局長盧寵茂預期，今年11月初可望有條件取消入境檢疫限制。他接受《南華早報》專訪時指，會保留入境人士進行核酸檢測的要求，但不排除考慮放寬其餘措施，包括取消定點隔離，改為進行醫學監測。他並建議，透過手機追蹤程式的「黃碼」，禁止他們在入境頭幾天進行「高風險」活動，例如進入酒吧。

香港金融管理局計劃在11月1至2日舉辦國際投資峰會，廣邀全球的銀行和金融界高層來港。盧寵茂表示：「國家不會盲目要求香港跟隨國策，這點應該令我們的外商感到欣喜。」

他說香港永不可能絕對清零，中國內地的人口結構、醫療系統和疫苗接種率都不同，香港不需完全複製其防疫政策。他說：「在過去兩年多，我們的抗疫政策確實體現了一國兩制」。

目前香港每天平均新增約二千多個確診病例，但重症屬低水平，至今累計總共120多萬人曾受感染。根據政府內部評估，盧寵茂預計香港於9月會迎來另一波疫情高峰，屆時最多1萬病人需要住院。作為「紅黃碼」的倡議者，他再為這個擬訂的政策辯護，稱是為了及早圍堵病例，避免再次收緊社交距離措施。

港府建議推行類似中國內地的「健康碼」，「紅碼」確診者和「黃碼」酒店檢疫人士，會不同程度地被限制出行。但民間和部分學者批評當局違反承諾，質疑「紅黃碼」的防疫成效存疑，以及會被濫用限制人身自由。

週二（7月12日），另類投資管理協會（AIMA）及羅兵咸永道發表報告，指香港須允許金融界從業員自由出入境，以維持其全球投資及銀行中心的地位。報告寫道：「香港需要謹慎地在其國際金融中心地位和本地公共醫療考量之間取得平衡，這是很關鍵的。」

香港以「動態清零」作為抗疫方針，對入境航班和旅客實施嚴格管制，抵港人士須自費租住昂貴的隔離酒店。這成為許多外商撤走區域總部和員工的原因之一，加上本地居民的移民潮，導致大量人才流失。單是今年首季，香港已錄得逾14萬人口淨流出。

及至上週，港府才撤銷實行多時的航班熔斷機制。但此前，新加坡、韓國等的區內主要競爭對手，已取消旅遊限制，吸引一些外資遷移至該地，包括許多金融企業。美歐駐港商會今年稍早都曾公佈業內調查，表示不少外商正考慮短期內離港。

報告指香港是亞洲最大的對沖基金中心，區內管理規模達10億美元或以上的主要基金當中，超過一半都落戶香港。另類投資管理協會執委會主席菲利普·邁耶（Phillip Meyer）說，「商界每個角落都正在發出此訊息」，呼籲當局認真聆聽。菲利普·邁耶警告：「最壞的是如果未來一年情況仍然不變，那將會出現很大挑戰，一些長年堅守香港的公司和商人也許都會離開。」

（南華早報、路透社等）

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