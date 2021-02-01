香港推行国安教育 小学生要懂「四宗罪」

（德国之声中文网）香港《国安法》实施後，香港教育亦受到冲击，从高中生到小学生都必须学习国家安全教育课程，以进一步提升学生对於中国的「国家观念」和「国民身份认同感」等。

香港教育局局长杨润雄强调，香港的校园不容许政治宣传活动，但国安教育绝对不是政治宣传活动，两者没有冲突。

香港教育局2月4日公布《香港国家安全教育课程框架》，「国安教育」涵盖八大范畴：国家安全的概念和重要意义丶香港国家安全立法的目的与原则丶香港特区维护国家安全的职责及机构设置丶中央维护国家安全的根本责任丶危害国家安全的犯罪行为丶国家安全与人权丶自由丶法治的关系。

根据该框架内容，小学生必须认识大熊猫丶长城等代表国家的事物，并且认识「保护我们的人」，包括警察和中国解放军，也需要了解香港的防务和外交事务由中央人民政府来负责。

针对危害国家安全的犯罪行为，小学生需要知道分裂国家罪丶颠覆国家政权罪丶恐怖活动罪丶勾结外国或者境外势力危害国家安全罪等四大罪名的名称，初中生需要了解四大罪的基本涵义，高中生则得了解四大罪的具体规定，和认同其对「维护国家安全的重要性」。若触犯上述四大罪名，最高可被判处终身监禁。

国安教育渗入地理丶生物丶常识课

香港教育局指出，学校应将国安教育内容蕴含在不同科目。据香港电台报导，当局列出个别科目指引，如地理科须向学生展示中国领土及领海图，包括南海九段线；生物科要求学生了解中国政府对应传染病的防控政策，以及国家对保护生态环境作出的努力及学习核安全等；常识科要求小学生模拟升挂国旗仪式，感受在奏唱国歌时应表现的礼仪和态度。

香港《国安法》在2020年6月30日生效，第10条订明特区应当通过学校丶社会团体丶媒体丶网络等开展国家安全教育，提高守法意识。

《纽约时报》在去年的报导中指出，「该法案为当局和法院镇压香港抗议活动，以及中国国家安全机构渗透到香港社会的各个层面，提供了一份意义深远的蓝图」。

香港教育专业人员协会副会长田方泽接受英国《金融时报》（Financial Times）采访时说，这些框架「极度周密」，将会控制所有在学校发生的事情。他说，政府基本上不相信学校，「这些措施会摧毁师生之间的关系。」

该报在2月4日的报导中也称，针对教育的这个规范彰显了中国对香港的控制已经不仅仅局限在监禁香港的反对派领袖，中国还要去改革香港的社会，让香港与中国大陆可以更一致。

国安法生效后的香港 前香港众志成员周庭被捕 8月10日，继黎智英等人被捕后，23岁的前香港众志的成员周庭，也在住所遭十多名港警逮捕，指她涉嫌「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。周庭粉丝专页指，她在过去一个月屡遭不明人士跟踪，有人在其居所外安装红外线镜头，至她被捕后才被拆除。周庭在《港区国安法》通过后已随即宣布退出香港众志，表明无法再参与国际连结工作。她被捕的消息让外界质疑国安法有追溯期。

国安法生效后的香港 壹传媒创办人黎智英被捕 8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。数以百计警员随后进入苹果日报总部搜查9小时，曾超越法庭手令范围翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。

国安法生效后的香港 美国制裁11名中港官员 8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。

国安法生效后的香港 港府通緝6名海外人士 7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。

国安法生效后的香港 12名民主派人士被DQ 7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。

国安法生效后的香港 五眼联盟全部暂停对港引渡协议 继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。之后罗冠聪公开自己人在英国。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。



李玟仪/李澄欣（综合报导）

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