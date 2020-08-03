香港推全民核酸检测 港民忧DNA被“送中”

（德国之声中文网）在第三波新冠疫情的冲击下，香港特首林郑月娥周五（8月7日）召开记者会宣布，两周后将推全民核酸检测。林郑月娥在记者会上表示，考量到香港的具体情况，香港病毒检测方面将采取"三管齐下"的措施，包括病学检测、特定群组检测和自愿性的普及社区检测，估计两周后展开普及社区检测。她也指出，中央十分重视香港疫情的爆发，表示随时都会因应香港的需求提供一切必要支持，一支内地核酸检测支援队已经在几日前抵达香港，另一支大陆的方舱医院支援队也在组队候命。



为了加速落实检测，协助执行检测任务的60名大陆化验人员被豁免14日入境强制检疫，也无需在香港注册。但港府的这项决定引发了强烈质疑。立场新闻引述香港公共医疗医生会长马仲仪称，政府的做法是"带头做坏规矩"，她认为医疗化验人员经常接触确诊患者，风险并不比船员低，应要求大陆人员入境前接受病毒检测，同时按照香港要求进行暂时注册，一旦有病人资格被盗用，化验人员的注册资料也可用于追查和问责。



防疫漏洞



事实上，多名香港公共卫生专家早已对政府针对特定人士豁免检疫的做法颇有微词，认为这是导致香港爆发第三波疫情的原因。香港大学公共卫生学院院长福田敬二7月底接受《有线电视》采访时曾表示，港府此前豁免船员、机组人员检疫导致了第三波疫情。香港大学感染及传染病中心总监何佰良也对商业电台表示，政府豁免建议配套做得不清不楚，而且未统计豁免检疫人数。香港知名传染病学家袁国勇、政府专家顾问许树昌都曾表示，政府早前放宽边境措施，容许特定人士检疫可能造成漏洞。许树昌接受商业电台访问时指出，香港要做全民检测必须要有居家令配合，要求市民一周内不外出，安排人手上门收样本，同时安排政府人员协助购买生活物资等服务配套，香港要做到难度很高。

多家香港媒体报道，在"内地核酸检测支援队"的7人先遣队员8月2日抵达香港的同日，多名香港区议员就曾前往医管局抗议，质疑政府豁免检测的做法，以及民众的DNA隐私如何能获得保障。新民主同盟的范国威、谭凯邦等多名区议员在医管局总部门口持标语抗议，对内地检测人员的专业资格、检测试剂质素以及市民DNA隐私问题提出疑问。

忧DNA被"送中"

谭凯邦批评港府向中央请求派遣检测人员赴港是"林郑向北京献媚之举"。他还质疑核酸检验取得的DNA资料可能会被"送中"。香港民运人士黄之锋也在其推特上批评，林郑月娥在缺乏适当招标程序的情况下，就将1.5亿港元的项目许给三家中资检验机构，并怀疑这些机构可能将DNA数据交给北京。黄之锋指出，参与此次检测的其中一家检测中心"华昇诊断中心"母公司"华大基因"（BGI）因在新疆收集维族人DNA被美国列入制裁名单。

香港荃湾区议员岑敖晖日前也在脸书上写道，"以防疫为名，大规模收集DNA，设立'健康码'系统，基本上就是建立了一个以科技全面监控的系统了"。对此，《大公报》引述民建联立法会议员周浩鼎称，"揽抄派厚颜某黑内地医疗队，反对中央提供支援，是出于政治目的"。香港政府也驳斥了"政府将市民基因资料送往内地"的传言。

面对如何监督大陆检测人员在港工作，以及出错如何追究责任的质问，林郑月娥在记者会上回答称，，三间国家级病毒检测机构均由香港注册的公司负责，若出错误将由三家机构负起责任。林郑月娥指出，抗疫攸关人命，特区政府请求中央政府支援，"社会大众不应以阴谋论视之"。香港食物及卫生局局长陈肇始也表示，中央派往香港的人员接受的训练和资格无可置疑。

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