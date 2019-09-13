 香港拒绝美国一学者入境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2019

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时政风云

香港拒绝美国一学者入境

美国学者、香港问题专家加勒特（Dan Garrett）入境香港遭拒。加勒特本人周六（9月28日）表示，周四在香港机场降落后，他“出于未加说明的移民理由”被拒绝入境。

Hongkong-Aktivisten Joshua Wong und Denise Ho vor dem US-amerikanischen Kongress (Reuters/J. Roberts)

加勒特（右一）曾和香港著名民主活动人士黄之锋、何韵诗等人一起在美国国会出席听证会

（德国之声中文网）上星期，加勒特曾和香港著名民主活动人士黄之锋、何韵诗等人一起在美国国会出席听证会，就这个中国特别行政区目前的抗议现象作证。

在国会听证会上，香港民主活动人士和加勒特警告在中国的这个特别行政区，公民自由遭剥夺。他们的作证引起中方愤怒反应。北京当局指责美国在幕后操纵延续了3个月的抗议行动。

加勒特在接受法新社的采访时表示，他相信，香港当局拒绝他入境与国会此次听证会有关。这位学者和有关香港的一本专著的作者强调指出，过去20年里，他曾多次入境香港，从未遭到过拒绝。

延续数月的香港大规模抗议浪潮最初指向港府计划中的一项法律，根据该法，涉嫌刑事罪犯可被引渡至內地。在示威者的压力下，港府撤回了该法。

然而，一段时间来，抗议行动已指向亲北京的港府本身。示威者们要求港首林郑月娥下台、对警察暴力展开独立调查、释放所有被捕者、自由选举。新近，抗议行动中一再发生警方和示威者之间的暴力冲突。对北京可能动用军队的忧虑也在增加。

凝炼/任琛（法新社）

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