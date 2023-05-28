香港抹去六四記憶 文物保存寄望海外

（德國之聲中文網）六四天安門事件將屆34週年，隨著香港當局不斷抹去紀念這場大屠殺的痕跡，引發相關記憶會系統性「被消失」的擔憂。值此之際，美國紐約「六四紀念館」將於週五（6月2日）開幕，也為這起事件遺產的海外保存，燃起一線曙光。

這座小型紀念館落腳紐約曼哈頓第六大道一個狹窄的四樓辦公空間內，展出天安門事件的相關物品，包括示威橫幅、信件、照片及報導，還有一件沾滿鮮血的襯衫，多數文物都來自六四運動參與者的捐贈。

路透社指出，香港原本也有類似的博物館，2021年受到政府施壓而關閉，如今紐約的六四紀念館將成為世界上唯一紀念此事件的常設展覽。

對此，六四學生領袖王丹週四（1日）在該館的成立記者會上表示：「中國當局的意圖很明顯，他們想掩蓋歷史，讓世界忘記中國當局犯的罪，他們希望大家忘記共產黨是建立在暴力及謊言的政權。」

同為六四學生領袖周鋒鎖也稱，這座紀念館是「自由中國希望之所在」。協助規劃這個紀念館的他表示：「我們會團結在一起，就像34年前在天安門廣場一樣，全世界的人都看到我們對自由中國的夢想。」

紐約六四紀念館展出六四事件相關報導

香港六四守夜活動「被消失」

全球華人社群將在本週日（4日）紀念天安門事件，許多海外中國人和香港人都將參加世界各地舉辦的守夜活動。

然而，30多年前率先發起這個傳統、多年來也是此類活動標誌性地點的香港，今年將不會舉行相關公開活動。自2020年在香港實施《國家安全法》以來，紀念這起悲劇的公共活動陸續消失，香港當局也正在移除有關這起血腥鎮壓事件，以及學生抗議活動的各種記憶。

日前，香港公共圖書館下架了數十筆與六四有關的書籍、紀錄片；香港特首李家超對此表示，該館館藏須確保「沒有違反香港的任何法律」並「符合香港利益」。

除六四相關書籍遭撤之外，天主教香港教區上個月也宣布，繼去年因擔憂違反《國安法》而不舉辦六四紀念彌撒後，今年將再次停辦這場活動。

一些專家告訴DW，香港人保持紀念六四傳統的原因之一，是因為他們想避免重蹈1989年抗議學生的覆轍；而當局抹去六四相關記憶的舉動，反映了中國政府長期以來致力刪去反對意見的作法，好將敘事改為對自己有利。

非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）的亞洲部副主任王松蓮（Maya Wang） 說，中國政府「不滿足於僅僅抹去對天安門廣場大屠殺的公開紀念，還想要改變香港和中國其他地區的人們對那段日子的記憶」。

英國倫敦國王學院（King's College London）潘迪生法學院（The Dickson Poon School of Law）的客座研究員黎恩灝（Eric Lai）則說：「香港人曾認為，在共產主義政權面前，民主就是保護自己生活方式的最佳辦法」，在這樣的背景下，紀念天安門的傳統反映了港人對中國政府根深蒂固的不滿。

紀念活動領袖身陷囹圄

不只六四紀念活動在香港停辦，籌辦六四維園晚會的主要領導人，也陸續因涉及國家安全的罪名被逮捕、拘留或判刑。周恆東、李卓人和何俊仁都是現已解散的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（簡稱支聯會）創始成員，該聯盟是負責組織這項守夜活動的主要組織，他們都已入獄超過1年。

一些分析人士認為，港府藉由逮捕備受矚目的社運人士，意在殺雞儆猴、製造寒蟬效應。東京大學客座研究員潘嘉偉（Patrick Poon）說：「（港府）想發出一個訊息——如果香港人繼續舉行公開活動紀念六四，或高喊口號、舉橫幅要求結束一黨專政，他們將涉嫌違反國安法。」

六四週末（6月3日至5日）前夕，香港保安局局長鄧炳強更警告，若有任何人試圖利用「特別的日子」進行宣揚港獨、或企圖顛覆國家政權等危害國安的行為，香港政府將果斷執法。

與此同時，香港廣東社團總會等26個在香港的中國省級同鄉社團，將於六四週末在香港維多利亞公園舉辦「慶祝香港回歸」的嘉年華活動。由於每年的天安門紀念晚會都在此舉行，輿論猜測此嘉年華是為了阻止任何紀念六四的活動發生，遭該組織否認。

在此情況下，香港預計不會舉行任何與六四有關的公開活動。人權觀察組織的王松蓮及和天安門學生領袖周鋒鎖接受DW採訪時皆強調，在世界各地舉行的紀念活動將有助於維繫六四的歷史記憶。

王松蓮說，儘管香港自由的終結是一場悲劇，但身處自由社會的人們仍讓紀念六四的傳統留存下來。王松蓮補充道，全球遍地開花的六日紀念活動顯示，即使在如此艱困的時刻，要澆熄對自由和民主的渴望，仍非易事。

六四、天安门—不能忘却的记忆 民主女神 天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

六四、天安门—不能忘却的记忆 唱歌的女警 在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

六四、天安门—不能忘却的记忆 挣扎 1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

六四、天安门—不能忘却的记忆 缴获的武器 镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

六四、天安门—不能忘却的记忆 为民主而抗争 6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

六四、天安门—不能忘却的记忆 燃烧着的运兵车 6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

六四、天安门—不能忘却的记忆 镇压 6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

六四、天安门—不能忘却的记忆 “坦克人” 6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

六四、天安门—不能忘却的记忆 死去的英雄 6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

六四、天安门—不能忘却的记忆 清扫 军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

六四、天安门—不能忘却的记忆 保卫毛泽东 镇压之后几天，天安门城楼前始终有士兵和坦克守护。

六四、天安门—不能忘却的记忆 兄弟并肩 1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和华人摄影师刘香成在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。 作者: Jeff Widener/石涛



（綜合報導，William Yang對此文亦有貢獻）

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