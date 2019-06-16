香港抗议运动让政治代沟变大还是缩小？

（德国之声中文网）26岁的莎拉觉得无法与自己的单身妈妈交流，特别是当她为香港的未来担心的时候。

在6月份反对《逃犯条例》修订--修订后的条例将允许将犯罪嫌疑人引渡到中国大陆--的三次大规模抗议活动中，萨拉再次面临这样的困境。

莎拉接受德国之声采访时说， "我妈妈让我不要参加抗议活动，因为每个人都应该只关心自己的事情。对她来说，追求金钱和稳定比为自由和民主而抗争更加重要。"

莎拉是许多香港年轻人中的一员，他们的政治立场引发家庭紧张关系。2016年香港大学的一项调查显示，年龄在18至39岁之间的年轻一代倾向于支持民主党派，而年龄在40岁以上的中老年人则倾向于支持亲北京的党派。

本月，香港见证了历史上最大规模的抗议活动，近200万人走上街头，呼吁政府撤回《逃犯条例》修订。

人们普遍认为该条例的修订将削弱香港的自治权利和司法独立。香港特别行政区行政长官林郑月娥最初表示，修订条例是为了填补法律漏洞，以便将谋杀嫌凶引渡到台湾。

公众明确反对之后，林郑月娥领导的特区政府表示无限期暂停该条例的修订议案。该条例的修订已经不大可能在她余下的任期内通过了，但抗议者仍然要求正式撤回。

政治观点上的代沟

2014年香港发生"雨伞运动"期间，老一代人与年轻人之间的政治分歧也很明显。当时，以学生为主导的示威者占领香港部分街道要求真普选，但最终失败。亲北京人士责怪抗议者导致社会混乱。

"我们的思维方式截然不同。还在高中时，我的妈妈就要求我不要参加政治活动。但是年轻一代愿意为推动政治变革付出时间和精力。否则，事情将毫无希望。"莎拉说。

香港大学社会学系讲师Gary Wong表示，两代人的不同政治态度，来自他们自己的社会运动经验和对中国的看法。

Gary Wong对德国之声记者说："有些父母是来自中国大陆的移民。在政治高压下成长的经验告诉他们， 要避免参与社会运动以及与政府唱反调。"

然而，年轻人对香港的归属感更强烈，Gary Wong说，而且他们还遭受经济发展停滞、社会阶层固化、政府治理无能以及对中国的观感欠佳。Gary Wong强调说，年轻人比他们的父母更有动力参与政治运动。

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变化正在悄悄发生

27岁的吉娜也对香港的未来颇不乐观。 "这座城市还将遭受北京方面的控制。"

吉娜说，在最近的反对"修例"抗议活动中，一名积极的抗议者表示，她本来很少关注香港政治，直到这个条例让她意识到香港的法律制度和公民自由将会遭受损害。

"我亲眼看到警方对抗议者过度使用暴力，甚至称示威集会是'骚乱'。政府无视公民撤销修例案的要求。"吉娜接受德国之声采访时说。

吉娜的母亲在移居香港之前，生活在中国大陆。她的观点一度完全不同。她认为警方有理由投掷催泪弹药驱散抗议者，以维护法律和社会秩序。吉娜认为："她（母亲）这个年纪的人往往有这种心态。"

吉娜说，一些老人也相信抗议活动组织者用钱收买人来参与的谣言，以为年轻人为了钱上街。

代沟是否有可能缩小？Gary Wong对此似乎持怀疑态度。他说，"香港的问题是缺乏真正的民主制度……特首不是由公众选举产生的，而是由北京控制的一小部分人选出，所以政府不用对公众负责。没有真普选，就没有办法来解决分歧。"

不过，吉娜的57岁母亲如今说她改变了立场，支持抗议者，因为她理解了"修例"将如何有害香港。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 遊行队伍提早出发 由于参与遊行的人潮众多，遊行起点维多利亚公园在表定时间开始之前就已经挤满人，主办方民阵便在下午两点半左右宣布遊行队伍提前起步。由图中可以看到，一些民众谴责警方在6月12日清场时动用暴力，要求政府追究警察动用武力的行为。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 道路拥塞群众平静 遊行路线以轩尼诗道为主，定维园为起点、添马公园为终点。但是因为人潮实在太多，轩尼诗道无法消化，临近街道也都挤满人。港铁天后、铜锣湾、油塘、旺角、香港站均实施人流管制。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 人潮瘫痪陆路海路 共计120条巴士路线受到人潮影响，有的暂停服务，有的改道。海路的部份，想要从尖沙咀搭天星小轮到港岛的民众，人龙已经排到星光大道。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 现代版「摩西分红海」 每当有救护车接近时，群众都会自动让开一条路让救护车通过，救护车通过之后，又很快地合并成原本的人海。网路上这类影片疯传，国际媒体大赞香港人的质素，中文媒体喻为「现代版摩西分红海」。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 五大诉求 在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。没想到这个公告却没有浇熄市民上街的意愿，甚至有许多市民认为，林郑避重就轻，没有直接回应诉求，而因此上街表达呼吁。主办方民阵表列五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪镇压、不检控和释放反送中示威者、撤销定性6月12日为暴动、林郑月娥问责下台。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 「两百万名加零一」 民阵召集人岑子杰宣布，6月16日参与游行的民众人数接近“二百万零一个人”，特别多加上“零一”指在太古广场与劝阻警方拉扯后意外坠楼身亡的反修例男子。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 反修例雨衣男坠楼不治 游行的前一天晚上，一名身穿黄色雨衣的男子危站在太古广场旁的棚架上，旁边打着反送中的抗议标语。虽然警方与立法会议员邝俊宇尝试把他劝下来，却都没有成功。之后，消防员在楼下展开气垫戒备。晚上9时08分，男子突然向外爬出，消防员撲前试图拉回，另外三名消防员出手相助，但男子上衣被拉脱，整个人向下坠落，没有被气垫接住，直接撞击地面。男子被送往医院抢救，但在9时34分宣告不治。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 为「黄衣人」致哀 黄衣人坠楼身亡，成为反修例运动的第一名牺牲者。当天不断有民众携带白花到事发现场致哀，并为他烧纸钱。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 白色纸花聊表心意 由于太多人要去太古广场排队献花悼念坠楼身亡的反修例男子，许多花店的白色鲜花皆已售罄。民众改以白纸摺白花代替。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 黄衣男子精神犹在 在太古广场坠楼身亡的黄色雨衣男子在遊行中成为意识形态的象征，许多民众把黄色雨衣摆成人形，指控香港特首林郑月娥忽视人命、硬推修例。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 一人牺牲 万人上街 有民众接受外媒采访时表示，黄衣男子的牺牲带动了他走上街头抗议的想法。民众用堆叠标语的方式让黄衣男子在天堂参与遊行。这些标语写着「撤回控罪」、「全面撤回送中 我们不是暴动 释放学生伤者 林郑下台」等诉求。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 献花不断 一直到晚上，仍然有大批民众向黄衣男子献花。各种标语与白花堆积成山。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 白色蜡烛致意 除了白花以外，民众也点白色蜡烛悼念黄衣男子

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 特首向市民致歉 晚上八点多，街上人潮只增不减，香港政府发布声明，表示特首林郑月娥因工作上的不足令社会出现重大矛盾，向市民致歉。

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香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 少量民众留守街头 大规模遊行隔天，立法会大楼附近的夏慤道仍然有少量民众留守，部份人士夜宿街头，一夜没有回家。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 立法会外罢课集会 遊行隔天，香港下起大雨，罢课的学生聚集到立法会的走廊，躲雨的同时以集会表达诉求



（注：文中受访者均为化名）