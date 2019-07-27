香港抗议者的怒火正在转向北京

（德国之声中文网）上周日，香港人抗议者涌向中联办，直截了当地表达了对北京的愤怒。这个国际金融中心的此轮抗议活动已经进入第七周，没有任何减弱的迹象。

抗议者高喊："光复香港，时代革命！"他们还把这句口号喷涂在附近的墙壁上。

这是主张香港独立的社运领袖梁天琦（Edward Leung）提出的运动口号。他因骚乱罪名而被判刑入狱。

"他提出了香港是一个国家的主张，认为香港人属于同一个群体，凝集了香港人的内在力量。"在参加了针对中联办的抗议之后，一名29岁的郑姓男子接受法新社采访时说，"可以说，他是一位精神领袖。"

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受够了的香港年轻人

在北京接管香港二十多年后，许多年轻的香港抗议者表示，他们已经受够了，并且对内地的愤怒越来越强烈--这既包括内地政府也包括内地人。

社会学者成名(Dixon Sing)分析说，多年以来，北京政府染指这个在文化和语言上与内地截然不同的国际都市，令香港人感到挫败，而这轮抗议是港人这种沮丧情绪的最新体现。

成名对法新社说，"人们普遍认为，香港政府与北京狼狈为奸，互相勾结，企图通过各种政策来殖民化这座城市，或者说，将香港大陆化。"

他认为："香港人强烈地感觉到，北京的殖民统治在香港已经无所不在。这些愤怒积蓄已久，终于爆发出来。"

紧张关系加剧

自1997年香港以来，大约有100万内地人移民到香港。在这个人口数量为730万、住房拥挤且房价畸高的城市，这些外来移民必然与本地人发生摩擦。

近年来每天都有内地游客和商人大量涌入，进一步加剧了这种紧张关系。内地游客堵塞街头，而且迫使本地家庭经营的小商店因为房租高涨而关门歇业。

在香港高校中，大约15-18％的大学生来自内地。很多内地学生毕业之后留下来，与当地人竞争本来就不充裕的工作岗位。

在这个以粤语为主导的城市里，普通话越来越多地进入了街道、学校、电影院、商场和办公场所。

近年来，一些香港人使用负面词汇羞辱内地人，比如称之为"蝗虫"。在这里，对说普通话人士的偏见和敌意并不少见。

港府未能化解敌意

香港政府领导层没有能够化解这些敌意。而他们对北京政府的惟命是从，加深了香港人和内地人的两极分化。

近年来，历届香港政府都无视抗议者要求更广泛的民主自由以及防止自由度倒退的呼吁。

最近，在支持警察和政府的集会中，可以看到许多内地人参加，许多中国国旗在舞动。

在新闻和信息受到严厉审查的中国内地，香港抗议运动被描述为暴力行为，是外国敌对势力破坏祖国的阴谋。

与内地人接触的尝试

不过，也有很多抗议者试图以更加平和的方式和内地人接触。

本月初，数千抗议者前往中国游客聚集地尖沙咀游行，试图向内地居民解释香港抗议活动的真相。

活动人士利用蓝牙和苹果手机的AirDrop功能向附近的手机发送信息，使用内地人使用的简体字，而不是香港人和台湾人使用的繁体字（正体字）。

本周五，在香港机场候机厅发生了类似的集会活动，向各地乘客、特别是来自中国内地的乘客告知香港近期发生的事件，欢迎他们来到这个地火滚滚的城市。

香港紧张局势难平 发生激烈冲突的抗议活动 自6月以来发生三次大规模抗议示威活动之后，香港的抗议者和警察再次发生暴力冲突。 据组织者称，在星期天(7月21日)夜间骚乱发生之前，总共有43万人走上街头反对此间搁浅的《逃犯条例》和中国对香港日益扩大的影响力。

香港紧张局势难平 警方使用催泪弹和橡皮子弹 香港警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹对付抗议者。 除了要求正式撤回逃犯引渡条款之外，他们还要求对早先抗议活动中的警察过度暴力进行独立调查。

香港紧张局势难平 北京成为攻击的靶子 示威者的愤怒首次不仅针对香港政府，而且直接针对北京政府的代表。 抗议游行结束后，数百人前往中联办大楼投掷鸡蛋和涂抹黑漆。

香港紧张局势难平 中国黑社会的袭击？ 不仅警察对示威者使用暴力。 在一个火车站，穿着白色T恤的男子也使用木棍和金属棒攻击政府批评人士。 批评者指责警方干预得太晚。 在事件中受伤的议员林卓廷（Lam Cheuk Ting）指责中国黑社会成员制造了袭击事件。

香港紧张局势难平 抗议活动的标志 在被媒体称为“雨伞革命”的抗议活动五年之后，雨伞仍然是香港民主运动的象征。从图片中可以看到，在周日晚上政府反对派和警察发生冲突期间，抗议者手中的雨伞可以作为防身工具，既用来遮阳防雨，又能遮挡警方喷洒的胡椒喷雾或催泪瓦斯。

香港紧张局势难平 北京政府支持者举行反示威 除了要求更多民主的示威者走上街头抗议之外，香港林郑月娥政府的支持者也走上街头示威。 星期六，超过10万的北京政府的支持者举行集会，表达对警方的声援。 自1997年以来，香港一直在中国的主权下实行自治。



张平/王凡（法新社）