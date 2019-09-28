香港抗议继续 各地“撑港反极权”

（德国之声中文网）雨伞运动五周年纪念翌日，香港网民发起"全球连线、共抗极权"游行活动，整个港岛气氛紧张。根据"香港01"报道，游行计划是由铜锣湾崇光百货外的轩尼诗道，游行至金钟政府总部。

警方已经全副武装严阵以待，中午12时过后已有大批防暴警驻守崇光外，另有一轮水炮车及"锐武"装甲车在政府总部内戒备，两辆水炮车及两辆锐武装甲车亦抵达中联办戒备。在铜锣湾怡和街等地，警察动用了催泪弹和胡椒喷雾以驱散人群，游行期间也有多名"黑衣人"被警方带走。

而据路透社消息，香港特区政府宣布，特首林郑月娥周一将离开香港前往北京参加10月1日举行的中华人民共和国成立70周年庆祝活动，这也意味着她将不会出席港府举办的升旗仪式和国庆酒会--相关活动将会和今年的"七一"庆典一样，在室内进行。

特首办公室还透露，跟随林郑月娥前往北京的还有一个由香港各界人士组成、成员超过240人的代表团。在参加完北京举办的庆典活动之后，她将于当天傍晚回港。

"伞运"五周年纪念的次日，预计到还会有更多的示威活动举行，在铜锣湾的很多商铺都提早关门，地铁也部分限制运营。

在新界的一家购物中心，"反送中"示威者高喊反政府口号；而在太平山顶，则有支持中国的示威者身穿红色T恤衫，顶着烈日高唱中华人民共和国国歌。

一位自称Angela的中年妇女在接受路透社采访时表示，如果政府采取武力措施，她也不反对。脸颊上贴着中国国旗贴纸的她说："我们已经够宽容了。这些暴徒都给我造成了心理阴影，让人感觉出门就会不安全。"

据港媒报道，香港康文署宣布，湾仔区维多利亚公园的游泳池、网球场和草地滚球场及香港中央图书馆已提早关闭，同区或其他有可能受影响地区的文体设施或于短时间内宣布提早关闭，以确保场地使用者的安全。

各地"撑港反极权"

示威者在周日发起"全球反极权"大游行，呼吁各国民众在当天一起上街，表达对香港"反送中"的团结，向港府施压。据悉包括台北、巴黎、柏林、纽约、基辅和伦敦在内的多个大城市都会举行相关游行。

观看视频 02:57 伦敦港人纪念占中5周年

「929 台港大游行--撑港反极权」活动下午三点在台北立法院济南路上登场，现场细雨纷纷，仍然有许多人穿著雨衣、撑着雨伞到场声援。

台北的游行由香港歌手何韵诗接受记者联访开场。 然而就在她接受记者联访时，意外有头戴头盔、做示威者装束的反对者从后方朝她倾倒红色油漆，犯案後随即逃离。

何韵诗不顾头发上沾黏的红色油漆，继续站在镜头前面镇定做出回应: 「这个很明显可以看到亲中人士非常低的质素。 我们在香港其实每天都在面对这样的威胁，我们香港很多的社会运动人士其实每天都在面对这样的状况。 这很明显是打压和恐吓。 我觉得你可以很明显看到，香港人面对这种状况是不会因此被吓怕的。 」

台北的声援活动由台湾公民阵线、香港边城青年、台湾青年民主协会、台湾学生联合会等二十余个团体发起。 在上午的行前记者会当中，四个发起团体发言人表示，目前已有近200个团体联署声援此次游行。

除了台北之外，在新竹、台中、台南、高雄等地都有团体发起声援活动。 鼓山高中前学联会副会长叶柏廷接受德国之声采访时表示，一开始关注到这个议题是六月时，有许多同学的Instagram的限时动态都在分享香港的事件，大头贴也换成紫荆花，让他也注意到香港的事件。 他说，虽然许多长辈都劝告年轻人不要参与政治，但是他发现，学生的身分可以有效影响政治人物的决定，「如果想要为人权发声的话，学生是很有用的群体... 学生不光只有读书，在学校里面做好长辈们所谓的学生的本分，其实学生可以做到的力量很大。 」

中山女高的高三生叶子宁则是自发性的在学校的公共空间摆放连侬墙。 她说，六月时有很多同学关注香港，但是她也注意到随着新闻的热度下降，大家的注意力也慢慢转移，她希望可以透过摆放连侬墙、鼓励同学用便利贴留言的方式，提醒同学香港的运动还没有结束。 此外，她也希望可以用同样的方式激发同学讨论台湾的人权议题，例如李明哲的近况等。她说，自己关注的议题很多，而关注这些议题都需要立场，难免会因为和家人或朋友立场不同而闹不愉快。但是她期望可以透过持续沟通来化解，或是将自己的生活与关注议题的行动分开，来改善与他人的关系。