香港：抗议不断 GDP可能10年来首次负增长

（德国之声中文网）据报道，万圣节前夜，香港多个区域出现反政府抗议活动。据香港媒体报道，晚上7点多，在兰桂坊有不少市民开始呼喊诸如"Stand With Hong Kong"、"时代革命"等口号，叫口号约数分钟后便散去。在集会游行中，示威者呼吁市民"扮鬼扮马""庆节"，借以反对《禁蒙面法》。

路透社报道称，香港警察在旺角使用了催泪弹驱散蒙面抗议者。抗议者当中有人向警察照射镭射笔，还有人将垃圾桶和其它杂物推到路中间做路障。

万圣节前夜的香港

还有报道说，警方呼吁当区店铺有需要时提早关门，以配合警方行动，不过有酒吧表明会如常营业。

昨天（10月30日），英国"亚洲之家"当天在香港举办经贸会议，林郑月娥出席并发表主旨演讲。她指出，今年6月至今持续升级的暴力使香港的经济受损，危及旅游业以及零售、餐饮、运输等诸多相关行业。其中旅游业本月前半月面临游客数量同比减少约半数的局面，零售业8月出现有记录以来单月零售总额同比最大跌幅。

据报道，香港特区政府近期已经推出3轮、总金额超过200亿港元的经济纾困措施，支持面临困境的中小企业。

据路透社报道，在全球经济放慢、本地社会动荡持续的双重夹击下，香港GDP已经连续两个季度出现负增长，因此已步入技术性衰退。港府预料经济短期内难有起色，2019年全年GDP很可能会呈现负增长，这将为10年来首见。

香港特首林郑月娥

香港特区政府周四发布的预先估计数字显示，第三季度GDP按年下跌2.9%，为10年来再度出现负增长；同时，第三季度GDP按季亦下跌3.2%，"为连续两个季度录得按季负增长，经济已步入技术性衰退"。

路透社报道说，香港政府发言人表示，香港经济增长在全球经济放缓和中美贸易摩擦的影响下，去年已经出现下滑趋势。最近更是受到本地社会事件严重冲击，情况急转直下。

发言人表示，"展望未来，由于环球经济增长短期内料会维持偏软，香港出口难望有明显改善，加上本地社会事件的冲击未见有减退迹象，将继续影响私人消费和投资情绪，今年余下时间香港经济仍会面对显著的下行压力"。

路透社报道称，因香港政府修订《逃犯条例》引发的社会动荡至今已持续4个多月，抗议示威活动时常引发大型的警民冲突，令游客对香港望而却步，而本地居民亦往往因主要交通工具暂停运作及封路等而影响出行。在经济衰退的趋势下，零售餐饮业更是首当其冲。

本周四（10月31日），中共十九届四中全会闭幕。会议公报中指出，全会提出，"坚持和完善'一国两制'制度体系，推进祖国和平统一"。公报指出，"必须严格依照宪法和基本法对香港特别行政区、澳门特别行政区实行管治，维护香港、澳门长期繁荣稳定。建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。要坚定推进祖国和平统一进程，完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施，团结广大台湾同胞共同反对'台独'、促进统一"。