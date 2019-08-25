香港抗争持续 千人集会谴责国泰航空

（德国之声中文网）香港职工盟周三(8月28日)举办集会抗议国泰航空因「反送中」运动解雇员工。职工盟表示，有20名员工遭到解雇或被迫辞职，其中包括飞行员、机组和管理人员。

国泰航空在过去两周内以各式各样的原因解雇了几名员工，但都没有提到「反送中」运动。香港职工盟原定于8月26日举办「围堵国泰城」的行动，但在香港警方口头拒绝发出不反对通知书后，主办方将活动延至8月28日。

同时，职工盟向公众集会和遊行上诉委员会申请上诉，却遭法院驳回。 联工盟主席吴敏儿对结果表示失望，并表示联工盟已向警方申请8月28日下午4点到7点于中环爱丁堡广场举办集会。 她也呼吁支持者与航空业人士勿执意前往国泰城。

而同一天晚间，「平等机会妇女联席」将在中环的遮打花园举办「反送中」#MeToo集会，希望透过集会方式追究警察性暴力，并捍卫香港人的尊严。不过香港警方已在周二的声明中严正否认相关的指控。

香港街头示威不断

根据香港01的报导，从8月28日起，香港将有数场与「反送中」运动相关的游行、示威及罢课行动。 8月30日，一群来自动物医护界的人士发起了一场向催泪弹说不的集会，除了公开解释催泪弹对动物造成的伤害外，也谴责警察在处理公众示威活动时，动用警犬。

举办过多次和平大游行的民间人权阵线则将于8月31日再度举办游行，计划于当日下午2点30分于中环遮打花园集结，并步行至香港中联办。 民阵表示，他们希望在「人大831落闸」五周年之日，透过集会来重申「反送中」运动的五大诉求，要求撤回人大831方案并呼吁政府释放所有因支持香港民主运动而遭关押的人士。 目前此游行正在等待警方发放不反对通知书。

此外，继上周五由连登所发起的万人牵手和平示威活动后，又有香港网民在连登上发起9月1日「无限期」于香港机场集会的活动，而他们的目的也是希望敦促香港政府回应示威民众提出的五大诉求。 香港警方8月27日表示，他们尚未收到相关活动提出的通知，而机场管理局也已取得延长临时禁制令的许可。 根据该禁令，示威者无法进入机场客运大楼进行示威集会，若阻塞往来机场的道路，也可能构成非法或有意图地阻碍机场正常运作。

除此之外，包含香港大学与香港中文大学在内的十所大专院校学生会，也预计于9月2日的开学日发起为期两周的「罢课不罢学」活动。 十所大专院校的学生预计于9月2日下午在香港中文大学的百万大道举行罢课集会。 他们将要求香港特首林郑月娥于9月13日晚间8点前，回应示威民众的五大诉求。

路透社报导，一些香港年轻人为了支持「反送中」运动，辞去国外的工作，返港参与这场被许多香港人视为攸关香港未来的运动。 一名原先在澳洲工作的香港青年告诉路透社，如果这场运动无法达成目的的话，香港人的言论自由与人权将全数消失。 他说:「香港人正面临一个无法错过这个机会的时刻，所以我才决定返港投入这场运动。 」

一名40岁的教师则向路透社表示，香港人最大的恐惧是来自于中国政府，所以他们必须持续替香港奋斗。 他说:「现在对香港人来说，是生死交关的时刻。 」

夏立民/杨威廉/罗法 (综合报导)