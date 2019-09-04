香港抗争:对话会还是各说各话会?

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥周四(9月26日)晚上召开首场「社区对话会」。她承认自己「离地」，民望悬崖式下降。在对话进行的两个多小时间，即便她受到市民严厉的批评和拷问，仍然平和以对，保持诚恳谦卑的态度。

在许多观看网路直播的网民对市民的发言素质感动不已时，港媒《立场新闻》记者林彦邦冷眼评论，认为这只是林郑月娥的「一场游戏」。他表示，对话会不是为了聆听民意，只是「营造『我愿意聆听』以及『可以透过对话寻求出路』的印象」。

他表示，许多人提到林郑态度良好，但重点在内容。他强调，林郑不可能相信和150人对话就能解决当前社会问题，只是找到有人愿意与她玩这场「对话游戏」。他也提供看法，认为香港市民不应该「跑龙套」陪她玩这个游戏，即使参加也要「打破假象、拆穿面具」。

加拿大《星岛日报》也提到几位香港专家的评论。其中，全国港澳研究会副会长刘兆佳认为林郑表现可俗，以「雍容大度」回应群众，能在接续对话争取温和派的支持。香港中文大學政治與行政學系资深講師蔡子强认为，林郑的表现「几OK」。他相信和平对谈就是港府的预期效果。

综合多家港媒报导与《香港01》对话摘要，林郑月娥在对话会的发言重点如下:

1.继续交由监警会调查

30位发言的民众，20人提到了警察暴力，12人表明希望港府成立独立调查委员会。林郑月娥回应时表示，「独立调查委员会是一个方法，独立的监察会也是一个方法，而且近日已加强透明度，又增加了海外专家，现在已经有1,300分资料、超过2万份相片、影片等交到监警会，希望给予几个月时间让他们处理。」

到了第三轮市民发言完毕，许多人仍将重点放在成独立调查委员会，她仍强调「监警会已经展开独立调查」。她提到已在7月时表示，会在6个月内提交公开报告，到时大家都可以看到真相，强调不会拖延。她也重申，因应此次事件，请来了独立海外专家，监警会能不受干预做出决定。

2.踩好一国两制底线

有发言民众强调并非追求港独而是民主自由。民众也担心现在的「一国两制」已经侵蚀港人自由，并非「井水不犯河水」。也有人强调是依《基本法》规定争取双普选。

政制及内地事务局局长聂德权在回应时指出，《基本法》45条规定最终要普选行政长官，要在「一国两制」框架之下去做。他希望大家能有机会在一国两制上看事情，透过对话沟通更了解一国两制。林郑则强调，「一国两制没有变质」，但是「有底线」。她说，涉及底线的要求，会带来严重后果，就不能接受。

3.持续对话

有发言者提到这场对话会根本不是对话，林郑月娥在面对商界时，根本不会只给3分钟，强调对话是有来回反馈互动，不是各说各话。林郑表示很愿意互动，愿意安排十几人三、四小时闭门互动。今日安排是首场对话，如果觉得安排不足可以改善。她强调港府会继续关心聆听。

在结语时，林郑表示，持续对话让大家有机会审视各种问题。除了从政治上找出路，她也希望从政策上找出路，因此要继续对话，希望大家继续支持。

首场社区对话

这是亲北京的港府在连续16周的动荡后第一次与批评者坐下来谈。林郑月娥驳斥对话是公关秀之说，表示她很认真地聆听。她说：「最大的责任在于我自己，我不会推卸责任。」

这次的社区对话吸引超过2万人报名，港府从中随机抽出150人。发问人也是从150人中随机抽选。跟街头愤怒的遊行示威相比，体育馆内的对话会气氛显得平和有礼。不过场外聚集了近千人高呼口号。

多数听众不断拷问和质疑港府，呼吁她成立一个独立的调查委员会，调查有关警察暴行的相关指控，以及讨论如何处理抗议活动。但林郑回答未有新意，只是重申会继续对话和聆听。林郑最后发言完结时，有在场人士大叫「五大诉求，缺一不可」的口号。

根据当地媒体报道，在对话会结束之后，聚集在体育馆外的示威者仍然停留数小时没有离开。为了避免与示威者正面衝突，林郑月娥一直到对话会结束约四个小时后的午夜才离开。

夏立民/罗法 (综合报导)