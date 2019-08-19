香港抗争下的台湾政局变化

(德国之声中文网) 香港「反送中」运动持续将近3个月，过程中透过网路和社群媒体，对台湾社会持续造成影响。香港人在「一国两制」下为了争取民主自由付出的血泪看得台湾人怵目惊心。台湾政局也在这个过程中出现了有趣的变化。

「反送中」成国民党烫手山芋

台湾师范大学政治研究所教授范世平向德国之声表示，国民党过去认为，只要承认「九二共识」，两岸就会和平，台湾就可以在中美之间互谋其利。他认为随着中美贸易战到香港抗争，已经让国民党没有模糊空间。他说:「现在说难听一点，不反共你就没有票。你不清楚表达支持香港就没有票。」

前新北市长朱立伦19日在美国访问时表示，国民党应清楚表态「反送中」。国民党台北市议员徐巧芯也在脸书发文，表示「正蓝」国民党应该支持香港「反送中」行动，更指出只有共产党才会反对香港争取自由法治。她甚至强调，「我加入的是国民党，不是共产党」。

国民党总统候选人韩国瑜方面在20日透过新闻局长王浅秋表示，认同朱立伦支持「反送中」的说法。这与他在6月被问到香港有百万人上街抗争，回答「不清楚、不知道」的说法有了很大的变化。政治大学教授陈芳明说，韩国瑜对反送中的反应「像泥鳅，非常滑溜」，先说「不知道」，后来又说，「支持九二共识，不支持一国两制」。

德国之声询问国民党文传会主委陈美华，国民党是否会清楚表态支持香港示威民众?她重复了好几次对「反送中」运动「密切关注」，尊重香港民众对民主自由的追求，但没有正面回答支持与否，仅表示:「党中央尊重个别党员对这项活动的态度。」

在东海大学政治系副教授邱师仪的眼里，这是国民党的危机。他告诉德国之声，国民党可能是不想跟风民进党，怕因此失血更多，也可能是顾虑亲中的「韩粉特质」不支持香港抗争。但他认为，国民党因此显得对于两岸论述没有中心思想。他警告，再拖再回避的的话，「知识蓝」、「浅蓝」和中间选民的选票势必会流失。他说:「不是表态就会失分。可以更有创意的表态。政治是创意的展现。」

「九二共识」到底要不要坚持?「一中各表」还有没有市场?「反送中」到底要不要支持? 对中间选民和年轻世代有没有新的两岸论述? 这都成了国民党在接续选战中必须确立的方向。

蔡英文力挺香港示威者

蔡英文「捡到枪」?

自香港「反送中」运动以来，寻求2020总统连任的蔡英文支持示威者的立场就很鲜明。执政党民进党提出对港人「人道救援」更是让北京与台北激烈舌战。蔡英文在20日出席「2019亚太安全对话」致词时提到，「香港的例子已经完全证实了民主与独裁势不两立。」

针对推特和脸书封锁中国主导「带风向分化港人」的帐号，蔡英文也说:「那我倒是要跟北京方面讲一句话，与其用假资讯来混淆香港人民的视听，倒不如跟香港的人民，真的好好的、诚意的坐下来沟通，寻求一个解决方案。」

国民党党主席吴敦义日前说，蔡英文「撑香港」是为了选举「捡到枪」。蔡英文也回应说，国民党才是消费香港，掩饰在这个议题上的被动和消极。不管是为了什么原因，蔡英文看起来民调回稳，也确立了民进党内的团结支持。

针对蔡英文的表现，师范大学政治研究所教授范世平认为，今年以来的局势一直出现变化，从习近平年初提出「一国两制台湾方案」和中美贸易战与香港「反送中」，台湾政治人物在中美对抗下都得要选边站。他提到:「说蔡英文两岸关系不好靠向美国也是。也不可否认美国现在非常信赖她，才会卖F16V给台湾。香港『反送中』也符合美国利益。台湾(政府)又跟香港站在一起。」

东海大学政治系副教授邱师仪则表示，对蔡英文会不会一直有利，要观察香港抗争后续的发展。他指出，如果局势更加严重，对于民进党一定是「大加分」。可是现在离选举还有5个月，可能还有变数。他也谈到，如果国民党可以解决王金平、郭台铭和柯文哲的问题，也许可以扭转局势。

步步为营的柯文哲

目前，无党派的台北市长柯文哲尚未宣布要参选总统，和王金平或是郭台铭的合作也尚未有谱。针对「反送中」他一直持续有评论，包括建议习近平学习蒋经国在政治上逐渐放松。他也说，「反送中」让自己的民调掉了3到5%，因为年轻人期待他「呛」北京。

面对柯文哲一系列发言，范世平认为柯文哲跟国民党差不多，但比国民党绿一点。他说，虽然柯文哲不承认「九二共识］，但「两岸一家亲」的说法让他被视为「亲中」，自然也得面临大变局下的尴尬，要找出自己的定位。

邱师仪认为，柯文哲本来有自己的品牌，但是组「台湾民众党」还有跟郭台铭合作是败笔，破坏他努力经营的形象。但他评论，全世界「反建制」还是很受欢迎，台湾讨厌蓝绿两党的人是占大多数的。他觉得，柯文哲如果可以掌握好两岸论述，还是有机会在2020政坛占有重要的一席之地。

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