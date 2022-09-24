 香港悼念英女王：戀殖與去殖之間 | 文化经纬 | DW | 24.09.2022

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文化经纬

香港悼念英女王：戀殖與去殖之間

英國領事館外的連綿人龍、國葬夜自發悼念、社交平台洗版，香港民間對英女王逝世的反應和關注，是亞洲區內前列。但這波悼念潮也引起建制陣營反彈，要求加快「去殖化」，成為政治議程之一。而不少港人形容「戀殖」背後是對「黃金時代」的懷念，以及投射對現今處境的哀思。這種複雜的情結，我們由香港唯一英殖博物館館長Bryan Ong的故事說起。

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