香港悼念英女王：戀殖與去殖之間

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英國領事館外的連綿人龍、國葬夜自發悼念、社交平台洗版，香港民間對英女王逝世的反應和關注，是亞洲區內前列。但這波悼念潮也引起建制陣營反彈，要求加快「去殖化」，成為政治議程之一。而不少港人形容「戀殖」背後是對「黃金時代」的懷念，以及投射對現今處境的哀思。這種複雜的情結，我們由香港唯一英殖博物館館長Bryan Ong的故事說起。
英國女王伊麗莎白二世19日舉行國葬，全球政要皆與會致哀。日本則是由天皇與皇后兩陛下親自出席，也是日本改元「令和」，與疫情平穩後兩人的首個海外行程。英國王室與日本皇室過去交流頻繁，過去150多年來始終維繫良好情誼。
英國女王國葬舉世矚目，香港一名男子因在英國總領事館前吹奏《願榮光歸香港》與英國國歌遭到逮捕。香港市民追悼女王，部分人士批評為「戀殖」，港區人大、香港議員陳曼琪更促香港加速「去殖民化」，引發議論。
香港资深艺人罗家英发帖悼念英国女王，被指用语不当引来批评后，公开道歉并强调自己“爱国”。
英國女王靈柩自週四（9月15日）起在西敏宮開放瞻仰，預估數十萬人將前往。不過近日接連傳出，英國下議院議長婉拒中國代表進入西敏宮致哀的要求，甚至有英國議員反對中方出席女王葬禮。
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