 香港悼念六四难 王丹筹设纽约纪念馆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2022

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香港悼念六四难 王丹筹设纽约纪念馆

香港「六四纪念馆」去年被当局调查后宣布闭馆，如今「六四」领袖王丹等民运人士开始募款，欲建立首个海外「六四纪念馆」，位址选在美国纽约。

Hong Kong I June 4th Museum

香港警方2021年9月拿走「六四纪念馆」的一个看板作为证据使用。

（德国之声中文网）中国「六四」领袖、民运人士王丹周一（10日）在社群媒体上通过视频对外说明有关在美国纽约筹建「六四纪念馆」的计划，希望能留下历史，不忘记那些为追求民主付出生命代价的人。

王丹在约20分钟的影片中表示，自己为筹建纽约「六四纪念馆」组成一个筹备委员会，目前已得到美国非政府组织的支持。他说，第一阶段希望先获得50万美元，就能在纽约以租用的方式正式开办「六四大屠杀纪念馆」。

王丹称，这是海外首家「六四纪念馆」。他认为，「历史的伤痛不应被墨写的谎言和冷血的权力掩盖。那些青年学子，那些热血国人，他们的热情，他们的付出，不应该被历史遗忘」。他说：「一个没有记忆的民族，不会有未来；当年那些奉献出青春和热血甚至是生命的国人，不应当被我们忘记。」

有关募款进度，王丹表示，目前内部募款包括吾尔开希、周锋锁等民运人士共已捐出7万4724.64美元，他解释，金额不是整数是因为有人捐了1989.64美元。

香港再难纪念「六四」

从1990年开始，香港每年都会在维多利亚公园举行纪念「六四」天安门事件的烛光晚会，参与人数在2019年达到18万人。不过香港当局2021年以新冠疫情为由，连续二年禁止民众在维多利亚公园纪念「六四」，并封闭公园的部份区域。而在港府实施《香港国安法》后，官员曾警告《香港国安法》也可能适用于「六四」悼念者。

Hongkong Statue Massaker am Tiananmen-Platz

香港大学2021年12月移除校内悼念「六四」天安门事件的艺术品「国殇之柱」。

同一年，当时尚未解散的香港民主派组织支联会曾表示，经「政治风险评估」后决定以海外众筹和协作方式重新开办网络版「六四博物馆」，而就在此前，设址香港的「六四博物馆」因遭香港有关当局质疑营业执照，已于2021年6月2日宣布闭馆。

王丹指出，香港的「六四」纪念馆遭关闭，中共当局要求所有有关「六四」的书籍在香港的图书馆下架，他们把那些勇敢地站出来纪念「六四」的人逮捕判刑。 「毫无疑问，中共正在采取一切手段，试图让那一段历史，在时间的长河中被人遗忘」。

网络版的《六四记忆‧人权博物馆》由海外策展团队负责独立运作。据该网站介绍，网络博物馆的使命是「抢救记忆，重建论述，将1989年中国民运的历史与香港、中国大陆及世界的抗争历史相连」，总策展人是曾经亲历八九一代的中国记者、作家长平。

延伸阅读：煽惑参与六四活动罪成 邹幸彤慷慨陈词引掌声

（综合报道）

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