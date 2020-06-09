《香港志》惹议 学者批歪曲历史

(德国之声中文网) 《香港志》第一册为《总述·大事记》，全书共774页，要价628元。该书由智库组织［团结香港基金」成立的「香港地方志中心」所撰写。「香港地方志中心」由全国政协副主席董建华领导，名誉贊助人为特首林郑月娥及中联办主任骆惠宁。《香港志》主编为丁新豹、刘智鹏及刘蜀永三人。

《香港志》主编刘蜀永在《亚洲周刊》投书发表编修感怀，文中说《香港志》是方志体裁，是一个地方的资料性文献，强调「述而不论」。

对于编撰《香港志》，「香港可持续发展研究中心」的朱兆麟、黄展玮在《巴士的报》2月2日刊登投书表示，香港一向缺乏规模史书，认可《香港志》弥补不足，让香港人全面认识香港历史。投书中写道，坊间不少香港史学着作过度歌颂或贬抑港英政府贡献，寄望《香港志》编修「能匡正世道人心，让港人鑑古知今，好好了解香港成为中、西方文化汇聚之处、内地与外国贸易转口港等历史的来龙去脉，更深切体会当下中美角力中香港的特殊处境、理解粤港澳大湾区發展的历史机遇，亦为香港作为内地与西方交流、冲突和融合的平台角色作出贡献。」

历史的篇幅与详尽程度微妙的影响着后代对历史的诠释

历史诠释与篇幅引发争论

2月2日，《苹果日报》刊登报导中引述多位学者批评，《香港志》对部份历史事件叙述的角度有误导性、篇幅与详略有利于中共，旅美学者余杰甚至直批《香港志》是歪曲历史、颠倒黑白的「烂书」。

研究中共党史与香港历史的时事评论员程翔告诉《苹果日报》，书中有不少地方淡化共产党缺失，亦试图贬低港英政府对香港的管治贡献。他举例，书中提到香港的本地生产总值每年约有7%的实质增长，是因为「港人是国家(中国)改革开放的参与者、贡献者、受益者｣。程翔点出，事实上早在中国开放前香港就已经是亚洲四小龙之一，书中却只字不提港英政府，如此写法「绝对失实、绝对偏颇」。

香港历史社会研究社「港识多史」创办人Godfrey告诉《苹果日报》，《香港志》对不同事件给予的叙事篇幅详略不均，例如同样是对抗日军，《香港志》只字不提多国退役军人在香港保卫战中组成「晓士兵团」抗日，而由中共组成的抗日游击队「东江纵队」却叙述详尽，连11名牺牲者都获点名。Godgrey认为，叙述外国人协助抗敌的战役有助于港人反思身份认同，但《香港志》却为了形塑英军败退形象，淡化英国和加拿大籍守军对香港的贡献。

Godgrey指出，详略不均较严重的还有关于「林彬被炸死」的条目。林彬被炸死的社会背景为六七事件，还与中国正在进行的文化大革命有呼应，但《香港志》仅用52字叙述林彬遭暴动者纵火袭击，重伤不治，且仅提到「林彬曾在广播中不断批判左派」，却无提及工联会和事件的可能联系，叙述篇幅还不如「中大校外进修部水墨课程学员成立元道画会」一事。

旅美学者余杰告诉《苹果日报》，《香港志》对六七暴动的描述将罪名加至文革思潮上，不敢将六七暴动与北京扯上关系。他认为该书目标是以地方志取代自由史，举例1984年时任新疆自治区党委第一书记的王恩茂也曾编修《新疆志》，余杰担忧《香港志》也是同样目的，用以确立「香港是中国的香港」的身份认同，务求令香港变成「新疆」。

张慈/邹宗翰 (综合报导)

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