 香港律政司：批评23条可能触犯23条 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2024

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政治

香港律政司：批评23条可能触犯23条

香港律政司长林定国3月24日在电视采访中表示，发表对最新颁布的23条国安立法之批评，或者转发此类批评都可能触犯这部新法案。该法对煽动叛乱行为规定了严厉的刑罚。

香港《基本法》第23条在3月23日刊宪生效。英国和澳大利亚则更新了前往香港的旅行建议

香港《基本法》第23条在3月23日刊宪生效。英国和澳大利亚则更新了前往香港的旅行建议

（德国之声中文网）3月23日生效的《基本法》“第23条”法案规定，可对叛国罪、叛乱罪、间谍罪、破坏罪、外部势力干涉罪处于最高至无期徒刑的刑罚。同时，英国殖民时代的“煽动叛乱罪”也被扩大到包括煽动对中共领导层的仇恨。

律政司长林定国3月24日在接受电视采访时说，如果一个人在网上转发外国或境外人士发表的批评言论，就可能构成犯法，这取决与“动机和目的”。“一种极端的情况可以是：一个人非常赞同某种言论因而在网上转发，同时还添加了一些点评，纯粹是为了煽动其他民众对港府和中央的仇恨。这种情况下，当然就存在触犯法律的风险和可能。”

0票反对 “23条”立法通过

在同一期电视节目中，香港保安局长邓炳强说，必须要收集更多的证据以便就此提起检控，这些证据包括“你在家中存放的东西以及你所作的其他行为”，“就像我常说的，如果你违法了，我一定会找到对你不利的证据。”

更多内容——專訪：23條增外企成本 香港尚未「內地化」

国安权力扩大

2020年，北京已经以“基本法附件”的形式出台了港区国安法，以因应前一年的“反送中”大规模抗议行动。此次香港立法会根据《基本法》第23条进行国安立法，更是扩大的当局在此类案件方面的权力。

此前三年多的时间里，已经有近300人依照港区国安法被捕，其中数十人因“煽动叛乱罪”被控罪，其中大部分的罪行证据都是在网上发表抨击当局的帖子。

港府称，新的法案用于“填补”港区国安法的立法空白，并履行《基本法》规定的“宪制责任”。

批评人士则认为，港区国安法削弱了香港政治反对派以及公民社会的力量，新的23条立法将进一步限制民众权利。

（法新社等）

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