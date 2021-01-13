香港律师李柱铭被提名诺贝尔和平奖

（德国之声中文网）有「香港民主之父」之称的资深大律师李柱铭（Martin Lee）获得了今年诺贝尔和平奖提名。根据香港媒体“香港自由新闻”（Hong Kong Free Press），挪威议员玛吉德（Mathilde Tybring-Gjedde）和佛洛里希（Peter Frolich）递交了这个提名。两人本周一发表的一份声明中表示，他们希望透过提名能够“鼓舞香港民主运动……”。

82岁的李柱铭去年4月因为参与2019年的香港民主运动被捕，之后被释放。香港国安法生效前，他接受《纽约时报》专访曾表示，「提倡揽炒（同归于尽之意）的人，他们一无所知」, 他与“揽炒”划清界线。玛吉德表示:“40多年来，李柱铭寻求通过一切可能的途径，确保香港民众的自由和安全……他把一生都献给了这项事业。”

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特朗普和女婿皆参与角逐

特朗普女婿，美国前白宫高级顾问库什纳（Jared Kushner）和他的副手贝尔科维茨（Avi Berkowitz）也被提名为诺贝尔和平奖候选人，提名理由是他们在以色列与阿拉伯多国关系正常化协议谈判中发挥作用。

这项提名是美国律师德肖维茨（Alan Dershowitz）提交的，德肖维茨是以哈佛法学院名誉教授的身份提名诺奖候选人。库什纳在一份声明中表示，他很荣幸被提名。奖项将于10月颁发。

美国前总统特朗普也再次获得提名。爱沙尼亚的欧洲议会议员雅克•麦迪逊(Jaak Madison)表示自己递交了这个提名，他认为特朗普为确保中东的稳定做出了贡献。

诺奖委员会的沉默

挪威诺贝尔奖委员会没有对提名发表评论，该机构并没有向外界透露每年的提名者和被提名者名单，这些信息会保密50年。不过，提名者可以向外界公开他们的选择。

此外，还有俄罗斯学者提名了该国异见人士纳瓦尔尼。挪威前大臣埃尔维斯图恩(Ola Elvestuen)称纳瓦尔尼“努力实现俄罗斯的和平民主化”。另外，世卫组织以及它属下旨在推动确保贫穷国家公平获得新冠肺炎疫苗的covax计划也都被提名。

有两个不同的消息来源向路透社透露，立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas NAUSEDA）提名白俄罗斯反对派领导人季哈诺夫斯卡娅(Svetlana Tsikhanouskaya）竞争诺贝尔和平奖。

去年季哈诺夫斯卡娅逃亡到立陶宛。 自8月9日总统选举以来，白俄罗斯民众举行了数月的示威，反对赢得选举的总统卢卡申科。他们指责总统选举舞弊，要求重新选举。示威者坚信流亡的季哈诺夫斯卡娅才是这次选举的真正获胜者。数千名抗议者遭到拘捕，反对派政治人物被迫流亡或遭到监禁。

另外，保护记者委员会，曾就职《查理周刊》的记者拉祖伊（Zineb el Rhazoui），新闻网站“香港自由新闻”、总部在美国的“国际事实核查网络”和总部设在巴黎的无国界记者RSF，北约，联合国难民署等也获得今年提名。

2021年诺贝尔和平奖提名截止日期为1月31日截止。 获奖者会在10月份公布。各国议会议员、曾经的获奖者、知名高校教授等等都有资格递交提名。 去年，诺贝尔和平奖被授予联合国世界粮食计划署。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2018年：纳迪亚·穆拉德 这位伊拉克雅兹迪族妇女曾被恐怖组织“伊斯兰国”囚禁，遭酷刑，沦为性奴。如今，穆拉德（Nadia Murad）是联合国亲善大使，致力于雅兹迪族权益，并成为第17位荣获诺贝尔和平奖的女性。她和刚果医生丹尼斯· 穆克维格（Denis Mukwege）一起荣获了2018年的诺贝尔和平奖。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2018年：刚果医生丹尼斯· 穆克维 刚果医生丹尼斯· 穆克维格（Denis Mukwege）多年来一直致力于帮助战争中遭受性暴力的妇女，给她们新的希望。穆克维格在刚果布卡武（Bukavu）开办了一家医院，治疗遭到集体强奸的受害者。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2017年：“国际废除核武器运动” 2017年的诺贝尔和平奖被授予“国际废除核武器运动”(ICAN)，以表彰其多年来对推动建立一个无核世界做出的杰出贡献。在得奖之前，该组织再次呼吁国际社会为核裁军作出更多努力，并指出特朗普和金正恩都不应拥有可以终结世界的武器。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2016年：桑托斯 2016年的诺贝尔和平奖被授予现任哥伦比亚总统桑托斯（Juan Manuel Santos），诺奖委员会对桑托斯“为结束该国长达50余年内战所做出的坚持不懈的努力”进行了表彰。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2015年：突尼斯全国对话四方集团 突尼斯全国对话四方集团（Quartet du dialogue national）是突尼斯四个公民团体组成的对话联盟，其目标是计划在2011年茉莉花革命发生后，能够有效介入不同政治和宗教势力之间的冲突与交涉，进而建立具多元主义和民主主义基础的突尼斯。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2014年：马拉拉 2012年，为女童受教育权利奔走呼号的巴基斯坦少女马拉拉·优素福扎伊(Malala Yousafzay)在家乡遭到塔利班枪击险些丧命。两年后，马拉拉成为有史以来最年轻的诺贝尔奖得主。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2014年：凯拉什·萨蒂亚尔希 上世纪90年代起，萨蒂亚尔蒂（Kailash Satyarthi）一直活跃于反对印度童工运动，到目前为止，他组织的“拯救童年运动”已经释放了超过80000名儿童免受各种形式的奴役，成功的帮助整合康复和教育。2014年被授予诺贝尔和平奖。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2013年：禁止化学武器组织 禁止化学武器组织(OPCW）成立于1997年，成立的宗旨是为执行《禁止化学武器公约》。目前禁止化武组织正在叙利亚为销毁化武做出努力。监督人员自10月初开始便在叙利亚核实化学武器储存地点并监督销毁工作。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2012年：欧盟 欧盟各国因致力于欧洲融合项目而获得诺贝尔和平奖的表彰。诺奖委员会认为，欧盟为欧洲的和平和民主做出重要贡献。诺奖委员会主席亚格兰德（Thorbjörn Jagland）和诺贝尔研究所负责人伦德斯塔特（Geir Lundestad）多年来极力主张将奖项授予欧盟。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2011年：三名女性获奖 诺贝尔和平奖在2011年首次授予三名女性。她们为女权的不懈奋斗以及在所属国家中以和平方式争取民主和包容是获奖原因。这三人分别是利比亚女维权人士莱马·博韦（Leymah Gbowee）、也门女维权人士塔瓦库尔·卡曼（Tawakkul Karman）和利比里亚总统艾伦·约翰逊-瑟利夫（Ellen Johnson-Sirleaf）。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2010年诺贝尔和平奖得主：刘晓波 诺奖委员会表扬了这名作家“在中国长期以非暴力方式为基本人权奋斗”。但刘晓波为此付出了高昂的代价。这名异议人士、“零八宪章”共同起草人因“煽动颠覆国家政权罪”被判处11年有期徒刑，2009年入狱，在经过了8年牢狱后于2017年7月去世。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2009年：奥巴马 2009年12月，挪威诺奖委员会主席亚格兰德将诺贝尔和平奖颁发给美国总统奥巴马。批评者认为，奥巴马获奖为时过早。虽然他当时已提出了世界无核化的理念，但尚未付诸实践。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2007年：艾伯特·戈尔 2007年，艾伯特·戈尔（Al Gore）因在气候变迁与环境议题上做出的贡献而获得诺贝尔和平奖。他与联合国政府间气候变化专门委员会主席帕乔里（Rajendra Kumar Pachauri）一同因为保护气候做出努力而获奖。他在发表获奖感言时表示，美国和中国必须为气候保护不力负责。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 2003年：伊朗女权律师埃巴迪 伊朗女权律师埃巴迪（Shirin Ebadi）是首位因为“对和平工作做出特殊贡献”而获奖的穆斯林女性和伊朗女性。她对于民主和人权，特别是争取女性和儿童权利所作的努力使她摘得诺贝尔和平奖。埃巴蒂在接过奖项时并未戴上头巾，借此表达自己的态度。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 1993年：德克勒克和曼德拉 时任南非总统的德克勒克（Frederik de Klerk，左）在废除种族隔离政策上做出贡献。而曾任“非洲人国民大会”领袖的纳尔逊·曼德拉（Nelson Mandela）则因领导反种族隔离运动入狱服刑逾27年。两人对结束南非种族隔离政策皆做出莫大贡献，1993年共同获得诺贝尔和平奖。一年后，曼德拉成为南非首位黑人总统。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 1991年：昂山素季 昂山素季自80年代末开始以非暴力的形势提倡缅甸民主化。1991年她因为对人权做出的贡献而摘得诺贝尔和平奖，但只有她儿子代表她出席领奖。这名女性政治家在缅甸遭长期监禁。2010年缅甸军政府将其释放。2012年开始担任缅甸国会议员。自罗兴亚危机开始，昂山素季的光环开始褪去，她因为没有为罗兴亚难民发声、也没有谴责缅甸军方的行动而遭到国际社会批评。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 1990年：戈尔巴乔夫 戈尔巴乔夫（Michail Gorbatschow）的政策促使苏联解体，其不干预政策则导致柏林围墙的拆除以及两德统一。1990年戈尔巴乔夫因此获得诺贝尔和平奖。但由于苏联严峻的内政情势，戈尔巴乔夫并未亲自前往奥斯陆领奖，一名代表替他接过了此项殊荣。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 1983年：瓦文萨 瓦文萨（Lech Walesa）获得诺贝尔和平奖时，他委托妻子和儿子前往奥斯陆代领奖项。这名波兰团结工会领导人在1983年12月仍处于住家软禁的状态，只能以短波接收器聆听颁奖典礼的过程。1990年瓦文萨被选为波兰总统。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 1973年：基辛格和黎德寿 1973年1月23日，亨利·基辛格（Henry Kissinger）黎德寿（Le Duc Tho）就美国和越南民主共和国的停火协议讨论了最后细节。两人对越南和平做出贡献获得诺贝尔和平奖。黎德寿（右）并未出席颁奖仪式。他以该国尚未达到和平为由拒绝领取奖项。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 1971年：勃兰特 维利·勃兰特（Willy Brandt）是第二次世界大战过后首名获得诺贝尔和平奖的德国人。他的东方政策使他获得了诺贝尔和平奖。该政策旨在使德意志联邦共和国与前东德和东欧国家关系正常化。

盘点知名诺贝尔和平奖得主 表彰和平斗士 自1901年开始，诺贝尔和平奖每年在12月10日（瑞典发明家阿尔弗雷德·诺贝尔的忌日）颁发，用来表彰和平斗士。与其他在瑞典斯德哥尔摩颁发的奖项不同，诺贝尔和平奖颁奖典礼在挪威首都奥斯陆举行。 作者: Sabine Peschel/Rayna Breuer/张筠青/王凡



文木 / 李鱼（路透社等）

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