 香港律师会理事候选人罗彰南宣布退选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2021

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时政风云

香港律师会理事候选人罗彰南宣布退选

香港律师会理事候选人之一罗彰南周六发表声明："为了我个人和我家人的安全，我宣布退选。"并称，“我们这个备受尊敬的机构的理事会选举沦落至此，对香港来说是可耻和可悲的一天。”

Skyline Hongkong

（德国之声中文网）因为担心自己和家人的安全，香港律师会理事罗彰南（Jonathan Ross）周六（8月21日）发表声明，退出将于下周二（24日）举行的理事会改选。 

香港律师会是一个专业团体，也是12000名律师的监管机构。批评者说，由于国安法在香港的实施，香港司法系统面临压力。 

尽管香港和北京当局都否认这些担忧，但是向来低调进行的民意调查也会受到亲北京的媒体和政府官员不同寻常的审查。 

自英国于1997年将香港主权移交给中国以后，北京对这个城市的控制日渐加强。去年在香港实施的国安法更令人感到不寒而栗，并导致数十名支持民主的政治人士和活动家被捕，以及香港教协和其他民权团体的解散。 

罗彰南周六发表声明："为了我个人和我家人的安全，我宣布退选。" 

声明说，“我们这个备受尊敬的机构的理事会选举沦落至此，对香港来说是可耻和可悲的一天。” 

罗彰南拒绝了路透社的进一步置评请求。 

Hongkong Carrie Lam PK

香港特首林郑月娥警告，若果律师会变得政治化，以政治凌驾专业，将会考虑终止合作关系

一位政府发言人在回答路透社的电子邮件询问时说，"任何人若有理由认为自己的安全受到威胁，均可向警方寻求帮助。" 

香港律师会未有立即回应置评请求。 

虽然香港律师会被认为比大律师公会更加保守，但这两个机构传统上都对司法有监督作用，并有代表参与推荐法官任命。 

在下周二的选举中，将有11名候选人竞争5个席位。其中4名候选人被认为相对大大胆敢言，这让一些政府官员担心会出现新的政治议题。 

香港特首林郑月娥也警告，若果律师会变得政治化，以政治凌驾专业，将会考虑终止合作关系。 

一些律师表示，对于一个向来低调的专业团体来说，罗彰南的声明十分罕见，是香港局势紧张的一个标志。 

中共官媒《人民日报》此前发表评论说，香港律师会“应当选择搞专业不搞政治”，并称香港大律师公会在香港“已如过街老鼠”。 

香港主权移交时，中共承诺在"一国两制"模式下保证香港社会和商业的广泛自由。由于担心这些自由受到威胁，2019年香港出席爆发持续数月的抗议运动。 

(路透社) 

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