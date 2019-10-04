 香港引用《紧急法》 禁止示威者蒙面 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2019

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时政风云

香港引用《紧急法》 禁止示威者蒙面

林政月娥本周五下午公布引用《紧急法》订立《禁蒙面法》，当天午夜起生效，违例者最高可判一年监禁。

Hongkang PK Regierungschefin Carrie Lam (Reuters/A. Perawongmetha)

林政月娥周五在记者会上宣布引用紧急法

(德国之声中文网) 根据"香港01"报道，港府宣布，本周六（10月5日）凌晨起，《禁止蒙面规例》生效，在新规之下，任何人身处公众集会、游行，又或参与未经批准集结时，若使用可能会隐藏身分的蒙面物品，即属犯罪，规例将有豁免条款，违例者最高可判监一年。

"今日新闻"指出，林郑月娥周五下午与各局处长官于政府总部召开记者会，宣布相关决定。这位香港特首表示，过去 4 个月发生的暴力示威，造成上千人受伤，导致香港陷入混乱及恐慌，市民对香港前景担忧。有鉴于暴力升级已使香港社会处于危险边缘，港府决定加强对试图违法者的阻吓，因而在今日会同行政会议通过《禁止蒙面规例》。

"香港01"援引香港保安局局长李家超表示，订立《禁蒙面法》是为了阻止蒙面下的暴力行为、协助执法部门搜集证据，他补充说，蒙面包括以颜料涂面，以阻辨识身份。

周五中午，有网民发起"反紧急法游行"，由中环遮打花园起步走到ifc国际金融中心，有数百人参与。

《香港01》早些时候报导，港府的一切筹备工作已经到了收尾阶段，原本需要等到下周二特首林郑月娥召开行政会议时，会同行政会议方可通过，然而为了尽快控制事态，不排除在周五用召开特别行政会议的方式通过立法。

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德国之声记者采访到今年２２岁、还是大学生的勇武派示威者阿乐，询问他对于《禁蒙面法》的看法。阿乐说，就算蒙面法生效也不会对抗争方式有任何影响:「你现在叫我不要蒙面，其实是没有任何效用的，我本来出来集会和做的事就已经犯法。 就算有这法例，我们还是会继续蒙面上街。」记者追问道，那么如果实施宵禁令，他会怎么反应？他也说不会因为有宵禁就不出来：「如果下宵禁令，我晚晚都会出来和他玩，我不会听他说有宵禁令就不出来。 我每一晚都会出来抗争，即使多累也好，难道他下了宵禁令我就不出来？ 不会的，他想我不出来，我更加会出来。」
他说，对于他这种心态的勇武来说，他们对港府实施宵禁的反弹会极大。 示威者会想告诉港府，他们这一招没用：　「如果有宵禁令，不只勇武会到街上散步，很多和理非都会，这是很错的做法。」

紧急法，全名为《紧急情况规例条例》，为香港法例第241章。该法乃是在1922年港英政府时期订定，并在1997年香港主权移交之后继续由特区政府沿用。该法赋予特首权利，一旦特首及行政会议认定情况紧急、公共安全受到危害，可绕过立法会，自行就出入境、通讯、逮捕等多个事项订立"合乎公众利益"的紧急法律。

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催淚彈 暴力衝突 成為香港日常

消息传出之后，各界评价不一。 民间记者会发布声明批评政府"企图以跨过正常立法程序之行政手段，吓怕抗争市民"。 发言人说，根据《基本法》73条，香港的立法权力是属于香港立法会而非政府，现在林政跨过立法程序，立法、执法、司法一手包办，三权分立名存实亡。

《香港电台》报导，香港大学法律学院首席讲师张达明表示，引用紧急法推行禁蒙面法只会将香港推入"万劫不复"的地步，因为现在的问题不是法律而是政治问题，现在港府立《禁蒙面法》，相当于向世界宣告，香港的法律是随时可以更改。 另一方面，身兼监警会副主席的建制派立法会议员张华峰则认为，外国也有订定《禁蒙面法》，若立法可以降低日常冲突，对社会稳定有好处。

太古、屯门等地爆发冲突

周四(10月3日)晚上8点以后，太古、观塘、黄埔和屯门等第都出现示威。 虽然与前几天的抗争相比，抗争规模相对较小，但是观塘站被一批人士破坏设施，另外荃湾沙咀道游乐场也有百人聚集。 警察分别在元朗站内、太古站外举蓝旗。 之后，警察在太古施放催泪但，港铁关闭观塘、大埔墟站。

周五，网民也号召在各地发起抗议活动，包括在中环进行反紧急法游行、在商场唱歌声援中枪学生、罢食罢买蓝店等。

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10月1日，何传耀中学的曾姓学生遭到警察实弹射伤。中国官媒与港府先后表示，警员开枪乃是因警方受袭有生命危险，开枪合理合法。

罗法/夏立民/ 文木(综合报导)

 

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