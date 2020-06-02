香港延长检疫令 海外港人批图阻立法会选举投票

（德国之声中文网）香港政府早前已公布，立法会换届选举暂定于九月六日举行，但目前仍未正式刊宪确定。继去年港府计划修订逃犯条例后，近日全国人大表决通过制定「港版国家安全法」，令不少香港人忧虑一国两制将会消失，希望透过公民权利及手上的一张选票，投选代议士在议会发声。此前，有海外香港人在社交媒体发起群组，呼吁全球海外港人九月回港为立法会选举投票，争取非建制派阵营在议会取得过半数议席，以图逼使港府成立独立调查委员会，追究警方在反送中示威滥暴，并阻止部分损害港人利益的法例通过，改变香港前途命运。

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不过，因应香港近日出现新型冠状病毒肺炎小型社区爆发，香港特首林郑月娥上周宣布将来自中澳台抵港人士，强制隔离十四天的措施延长至七月七日，至于其他外国地方抵港人士，强制隔离十四天的措施延至九月十八日。换言之，若身处海外香港人打算返港投票，须于八月二十二日或之前抵港，经过十四天强制隔离后，才有望选举当日投票。隔离令突然延长三个月，不少有意返港投票的海外香港人措手不及。其中，一个居英港人的facebook群组专页负责人向德国之声表示，不少海外香港人都希望尽责任返港于立法会选举投票，但政府延长强制隔离措施，对准备返港的人士会有一定影响。负责人又指，囚犯都享有投票权，因此须接受强制隔离人士都应享有投票权，希望香港政府厘清灰色地带。

在英港人为投一票来回须强制隔离廿八天

正在英国的香港人陈小姐，原本有意打算九月回港为立法会选举投票，但延长隔离令或影响计划。除了返港强制隔离十四天，英国政府也宣布所有入境英国人士，也须隔离十四天。换言之，若她为投一票回港再返英，很可能需要接受共二十八天的强制隔离。她表示，由于工作关系，难以向僱主请假一个月，「我相信到七、八月英国疫情纾缓，就需要有限度返公司工作，不可以全程在家工作，所以是（返港投票）有困难的。」她又形容，港府此举明显是有政治目的，「疫情转变得很快，欧洲疫情也正在纾缓，为何可以推断三个月后的情况。我不反对为了防疫而要隔离，但大陆返港有不同检疫措施，这并非一视同仁。」同样在英国的陈先生则表示，九月不会返港投票，他认为港府延长隔离令犹如「辣招」，质疑为何不像对待其他抗疫措施，包括限聚令，暂定延长十四天再作检讨，他对此感到可惜。

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在美国工作的港人Victoria，也需要取消回港投票的计划。她表示自登记选民以来，每次都会在香港投票，即使去年十一月区议会选举也专程返港投票，她认为投票乃公民责任，选出代议士在议会为自己发声。然而，若强制隔离令实施至九月中，而她又未能向僱主请假，将会是首次缺席选举投票。她有感香港政府及建制派，因为去年区议会选举失利后，决定今次立法会选举「做些事」，专程为难有意回港投票的香港人。相反，在德国定居的周小姐，由于工作较有弹性可自行决定假期，即使返港后影响她在德国的进修课程，也会在所不计提早返港，「现时香港的形势，投票可能只此一次，唯有寄望校方有特别安排，令我可继续修读课程，又不错失投票机会。」

学者：或侵犯部分公民投票权

据香港《苹果日报》报道，选举事务处回复该报查询时指出，会因应疫情发展及卫生防护中心的意见等因素，考虑在五个地方选区各设立或指定一个投票站，又或于个别检疫中心设立投票站，供接受强制检疫的选民投票。

香港中文大学政治与行政学系副教授马岳接受德国之声访问时指，难以估计延长检疫令会如何影响投票率，但他认为港府此措施欠缺科学基础，「每个国家及地区疫情不同，为何海外所有地区一刀切？三月疫情严重时，检疫令维持三个月还算合理，但如今像德国、西班牙疫情也稍为纾缓，又是否合理？而内地、台湾跨境限制又不同，这可能造成不公平，侵犯了部分香港人投票权利。」他说，不排除有人因而就检疫令影响投票权而提请司法复核。