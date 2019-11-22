香港：平安夜不安宁 抗议无处不在

（德国之声中文网）圣诞夜来临之际，香港示威者计划在多区的商场及尖沙咀等地举行抗议，包括"XMAS EVE 愿平安归香港"和"和你shop"等活动。同时，香港民间人权阵线正在筹备元旦大游行。

香港警方24日在脸书发布消息称，预料今晚平安夜，不少市民会外出庆祝。警方呼吁市民留意交通改道及封路安排。其中在九龙区，警方将于下午五时起封闭尖沙咀九龙公园径南北行线。

香港警方还称会密切留意各区情况，遇有大规模人群聚集或突发事故时，会适时评估对公共安全及公众秩序的风险，并根据需要进行临时交通改道或封路措施。

不同以往

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此前，油尖警区副指挥官黄志威称，警方今年的部署会与以往不同，今晚除九龙公园径外，尖沙咀一带不会封路，亦不会有警务人员在海滨一带大量站岗。他表示，有情报显示"封路比不封路更有问题，所以经过全盘风险评估决定不封路"。

往年"平安夜"都有大批市民到尖沙咀过节，警方会因此封路。因此目前警方的这一安排被外界视为""反传统"。港媒援引消息人士指出，今年做出这一安排是因为警方近日侦破多宗炸弹及实弹枪案，调查显示案仍有嫌疑人在逃，警方忧虑人多聚集之处，会成不法之徒袭击目标，于是采取分散策略，避免人群集中在某些范围。

黄志威强调，非法集会有很大机会发展成暴力场面，一旦出现违法暴力情况，警方会立即果断执法。

理工大重开在即

另据香港文汇网报道，一度成为抗议活动主战场的香港理工大学校长滕锦光日前向校内师生发信，说明校园修复工作，预计本月底可重开一半校园。校方表示理解师生关注校内环境的安全情况，因此已在校内不同地点，收集空气和水土样本，检验二恶英和氰化物等成分，结果将于12月底公布。

理工大于上个月月底正式解封。理大如今指出，已加强安保措施，安排更多保安人员在校园及周边巡逻，加强对进出校园人士的检查，并规定只限教职员、学生及校方授权人士进入。

虚拟游戏里的现实抗争

除街头巷尾、校园商场之外，网络世界也是香港抗议者的战场之一。在各类社交媒体和论坛网站上，亲政府和反政府派别唇枪舌剑、各不示弱。一款名为《侠盗猎车手5》（GTA V）的知名开放式冒险类游戏本月初推出更新版本。法新社报道称，香港玩家发现他们可以在游戏里戴上黑衣、黄色安全帽和防毒面具，俨然一副街头示威者的形象。香港广受欢迎的本地论坛连登讨论区（LIHKG）上提供玩家教学，包括如何购买抗议者的装备并加入相关 "战队"。他们在游戏里占领和破坏地铁站，向警车投掷汽油弹，重现香港街头抗议的情景。

作为回应，中国大陆玩家在游戏中扮演防暴警察，双方阵营展开激烈交战。有大陆玩家在微博发布视频，以"屠杀曱甴"为题，指内地玩家必须战斗，尊严不能被践踏。截至周二下午，该视频的观看量已超过17.5万。

然而，由于这款游戏包含毒品、暴力及性内容，因此未获中国官方批准。