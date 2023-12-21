香港工会领袖妻妹被判处六个月监禁

（德国之声中文网）现年63岁的邓燕梨此前承认了妨碍司法的部分控罪。今年三月，香港民主派工会组织"职工盟"秘书长李卓人妻子邓燕娥涉嫌违反《香港国安法》被捕，在警方前往其住宅进行搜查前，其胞妹邓燕梨两度前往邓燕娥家中取走手机和手提电脑。

西九龙裁判法院法官曾庆东称，邓燕梨的犯罪情节虽然不重，而且也没有证据显示她曾开启涉案手机和电脑以阻碍调查，但他仍决定判处邓燕梨监禁。

邓燕梨的胞姐邓燕娥今年三月九日因涉嫌触犯港版国安法中"勾结境外势力"的罪名而被逮捕，当时她刚刚返回香港，目的是探望此时已被拘押的丈夫香港职工盟秘书长李卓人。前立法会议员、著名民主派人士李卓人因涉嫌颠覆政权罪目前正在羁押等待审理。



邓氏姐妹均同香港最大的反对派工会组织" 香港职工会联盟"有关联。2021年，多名骨干成员收到恐吓信后，该工会组织宣布解散。邓燕娥也曾担任过这家工会团体的秘书长。





法庭听证期间，邓燕梨的律师 Robert Pang曾表示，邓燕梨的行为"并非预谋"，并强调邓一直积极参与社会工作。律师表示，邓燕娥的电脑和手机只有私人信息、家庭照片以及写给丈夫的信件，对警方调查并没有直接影响。

迄今为止，已有280多人因涉嫌违反香港国安法遭到逮捕。港版国安法规定，犯有"颠覆、分裂国家、勾结境外势力以及从事恐怖主义罪行者"最高可判处终身监禁。



香港传媒大亨、著名民主派人士黎智英目前正因涉嫌串谋勾结境外势力的罪名接受审理。对黎智英的庭审引起国际社会广泛抗议。

许多西方国家政府认为港版国安法是北京当局打压香港言论自由和异见声音的工具。而北京则声称，香港国安法的颁布，使香港在2019年的大规模抗议浪潮后很快恢复了稳定。

（路透社）

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。