 香港小学教材删除“中华民国政府” | 文化经纬 | DW | 12.04.2021

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文化经纬

香港小学教材删除“中华民国政府”

香港媒体报导，当地中小学有关历史的教科书出现紧跟内地的趋势，原来的“中华民国政府”迁台改成了“中国国民党”迁台。

Taiwan Nationalfeiertag

台湾每年10月10日庆祝双十节国庆，同时纪念推翻清政府的辛亥革命

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由前特首董建华牵头编撰的《香港志》于去年12月28日出版后，有人称赞补足港史，有人批评歪曲港史。学者甚至认为，如此修订方向有可能是要确立「香港是中国的香港」的身份认同。

近日香港高考一道历史题，引爆严重的中港矛盾及官民对抗。官方批评「伤害民族感情」促取消考题，民间则指此举损害教育专业自主，更有学者形容是文革2.0。

就在香港社会因「港版国安法」立法为之动荡时，日前引起争议的香港文凭试历史科试题也遭到取消。一国两制下，香港各种自由遇到的挑战和紧缩持续成为头条话题。

（德国之声中文网）香港《明报》记者发现，有些高小常识书中将“中华民国政府迁至台湾”改成了“中国国民党迁至台湾”。

香港2019年版的《今日常识新领域（第三版）六年级3 中国的变迁》，在“内外交困的时期”章节里交代国共内战，原本文字是：“最后由毛泽东领导的中国共产党取得胜利，并于1949年10月1日宣布成立中华人民共和国；由蒋介石领导的中华民国政府则迁至台湾”。出版社网站去年10月的勘误表则列明，上述段落的最后一句改为“由蒋介石领导的中国国民党则迁至台湾”。

据《明报》报导，目前香港市面有4套已经送审的小学常识科教科书。各出版社会及时于网页公布教科书更新内容，并以“勘误表”形式列出，日后重印修订。《明报》的报导则是基于各出版社列出的“勘误表”。

香港教育局在回复《明报》时表示，有关教科书更新，出版社按照正确、完整和客观持平的原则，持续优化课本，向教育局以“勘误表”的形式提出内容修订。

香港评论界有学者认为，修改教科书显示香港在历史观上也紧跟内地。东亚国际关系学者林泉忠对《明报》说，内地史观中，1949年中华人民共和国成立后，“中华民国政府”便不可称之为政权。

中共中央台湾工作办公室、中共中央宣传部、中共中央对外宣传办公室曾于2002年发布了《关于正确使用涉台宣传用语的意见》，其中第一条写道，对1949年10月1日之后的台湾地区政权，应称之为“台湾当局”或“台湾有关方面”、“台湾方面”，不使用“中华民国”，也一律不使用“中华民国”纪年。

Hongkong Tram Straßenbahn

香港铜锣湾街头

教科书删除对清廷的负面描述

香港《明报》记者不久前已发现历史教科书中删去对清朝政府的负面描述。一周前，有记者指出，現代教育研究社二级旧版历史教科书提到清廷“以天朝上国自居，视对外通商为‘嘉惠远人’的手段”等负面描述遭删除。此外，香港中学教师使用的“教学备忘”里有这样的文字：“虽然英国不满清廷实施多种贸易限制，要求清廷改善通商条件又不果，但这些问题与鸦片战争的爆发没有直接关系。”

文章还举例道，香港教育图书公司新出版的二下教师用书，删除旧版清廷“闭关自守”的描述，战争背景首项则为“鸦片危害国计民生”。

导师出版社2020年出版的二下教师用书，则未提及清廷贸易限制，称鸦片战争的背景是英商当年须向中国购入大量茶叶、丝绸等，大量白银流入中国，英方为平衡贸易利益，向中国输入鸦片。

现代教育研究社旧版书教科书要求学生评价林则徐禁烟，新版转以图表描述清朝输入中国的鸦片数量，教学生研习统计资料；教育图书出版社旧版课本也曾要求学生思考中国当时的贸易政策，新版则改为要求学生分析不平等条约对当时中国经济的影响。

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