香港小学幼儿园本周起停课 开放5岁幼儿打科兴疫苗

（德国之声中文网）几天前，香港中文大学和城市大学的研究团队曾表示，若社交接触程度一直维持在圣诞及元旦假期的水平，会导致由奥密克戎（omicron）引起的第五波疫情，可能使超过300万人感染、超过17万人面临重症。

为了避免造成大规模传播，香港政府近期收紧防疫措施。香港特首林郑月娥自从上周宣布自1月7日起餐饮店家晚间禁止内用、取消所有大型活动或非必要聚会以及关闭文娱场所等规定之后，本周更宣布了加强针对儿童的措施。

停课至春节过后

林郑月娥指出，由于近期有至少三个幼儿确诊病例，怀疑可能有社区隐形传播链，再加上多间学校传出类似奥密克戎症状的呼吸道感染病例，因此宣布全港所有幼儿中心、幼儿园及小学最快可于明天（1月12日），最迟自本周五（1月14日）开始停止面授课程。停课规定会一直维持到春节假期之后，网上课程不受影响。而中学生因为自理能力较好，可继续维持到校上课。

此外，林郑月娥也宣布将要把科兴疫苗的接种年龄门槛由目前的12岁降低至5岁，预计农历年后开始到校为学生接种，以避免家长需要带着孩子个别接种。辉瑞疫苗则维持适用于12岁以上的青少年的规定。

宾客人数增至214人

而香港最近 "派对门" 风波也越演越烈，香港全国人大代表洪为民上周一（1 月3日）邀请众多来宾出席自己的生日派对，事后发现其中有确诊病患。截至目前为止，派对宾客人数已经从原先传出的170人增至214人，包含多名政府官员和立法会议员。据路透社援引香港卫生防护中心报导，所有宾客均被送往检疫中心隔离21天。

消息传出之后，洪为民及香港民政事务局局长徐英伟就此事在社交媒体发文致歉。徐英伟表示自己已深切反省：「官员不是普通市民，对自己应该有比一般人更高的要求，在抗疫的最紧要关头，我应当更加警愓婉拒邀请」。

涉事餐厅可能违规

对此事件，林郑月娥引述香港食环署的初步调查表示，出席洪为民派对的人数有214人，可能超出了餐厅容量，使得涉事餐厅有违规之虞。她指出，此类餐厅还有划定「特定范围」、出入场所需使用「安心出行」应用程序，也须符合「至少三分之二的顾客已接种第一剂新冠疫苗」的规定。是否有违防疫要求，食环署将会尽快公布初步调查结果。

由于港府公布最新措施后不久，便传出洪为民生日宴会爆疫的消息，因此有不少评论指出这是 "只许高官赴宴、不许百姓堂食" 的双重标准。香港《星岛日报》称「正因为高官未能以身作则，势将影响政府的公信力。」；香港《明报》则发表文章要求徐英伟应该为自己的失当行为立即下台。

（综合报导）

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