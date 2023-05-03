香港導演：「電影公司的演員内心充滿恐懼」

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在實施香港國安法以及推出新電影檢查條例后，有香港導演表示，在籌資、請演員方面都面臨困難。反送中運動紀錄片《時代革命》導演周冠威透露，自己新影片遭投資方撤資，主要演員辭演，他表示：「香港電影公司旗下的演員内心充滿恐懼，籠罩著一切」。
無國界記者組織3日發布的新報告顯示，在全球180個國家、地區中，中國、香港的新聞自由排名在全球敬陪末座。報告指出，全球的媒體生態，正受到假訊息、社群媒體及人工智慧的侵害。
勇敢的脱口秀演员是“自毁人生”吗？时评作家长平回顾了纳粹德国时代的喜剧——可能和很多的想象不同，那些大多是“不关心政治”的“简单娱乐”。
随着社交媒体的普及，中国民间的政治“脱口秀”反而失去舞台。时评作家长平认为，原因之一是习近平新时代不再需要否定毛泽东来获得掌权的正当性。
本年入围柏林电影节的唯一一部本土港片，郑保瑞（Soi Cheang）执导，杜琪峰监制的《命案》还原了许多影迷记忆中的香港味道。“香港精神”是臣服宿命还是事在人为，是顽强还是机会主义？香江影人为何北上？导演郑保瑞在德国之声的专访中给出了他的答案。
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