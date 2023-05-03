 香港導演：「電影公司的演員内心充滿恐懼」 | 文化经纬 | DW | 29.06.2023

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文化经纬

香港導演：「電影公司的演員内心充滿恐懼」

在實施香港國安法以及推出新電影檢查條例后，有香港導演表示，在籌資、請演員方面都面臨困難。反送中運動紀錄片《時代革命》導演周冠威透露，自己新影片遭投資方撤資，主要演員辭演，他表示：「香港電影公司旗下的演員内心充滿恐懼，籠罩著一切」。

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