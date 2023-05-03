香港導演：「電影公司的演員内心充滿恐懼」

专访导演郑保瑞： “两边走路” 的香港影人

本年入围柏林电影节的唯一一部本土港片，郑保瑞（Soi Cheang）执导，杜琪峰监制的《命案》还原了许多影迷记忆中的香港味道。“香港精神”是臣服宿命还是事在人为，是顽强还是机会主义？香江影人为何北上？导演郑保瑞在德国之声的专访中给出了他的答案。