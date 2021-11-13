 香港将设边境投票站 方便大陆港人参选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.11.2021

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新闻广角

香港将设边境投票站 方便大陆港人参选

香港特首林郑月娥周二表示，香港政府将在同大陆接壤地区设立特别投票站，以方便生活在中国大陆的香港民众参加立法会选举。

Hong Kong | Wahlen

（德国之声中文网）林郑月娥在周二的例行记者会上表示，12月19日举行的立法会选举中，大陆港人将可以在设在边境上的投票站参加选举，投票后他们必须立即返回大陆，这样就可以无需在大陆接受隔离措施。

林郑月娥表示："目前仍有一些港人滞留中国大陆，他们无法访港工作或学习，更无法返回香港参加投票。"

按照现行规定，港人前往中国大陆须接受为期14天的隔离，而中国大陆居民前往香港时，只要来港前未去过疫情高风险地区，则无需接受隔离。

即将举行的立法会选举是香港修正选举法后举行的首次选举。实施新法的目的是推行所谓的"爱国者治港"原则。直选名额大幅减少，参选人除了需要取得选民提名外，还必须得取得新成立的"资格审查委员会"许可，再取得最少10名主要由亲北京人士组成的选举委员会提名，才能成为候选人。

一般来说，生活在中国大陆的港人更倾向于将选票投给亲北京派议员。鉴于选举法修改后，参选率有可能降低，因此方便大陆港人投票，也将有助于提高参选率。

林郑月娥表示，前往特别投票站的选民须事先进行登记。她表示："整个投票过程将在一个封闭系统中进行。前来边境投票站投票的选民，只能在投票站短暂逗留，不得进入香港社区。"

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香港特首林郑月娥呼吁市民积极接种疫苗，以便“香港社会早日恢复正常”。

除此之外，林郑月娥还表示，内地疫情防控专家团为期四天的访港行程今天结束，对香港争取早日与内地有序通关至为关键；港府昨天接获国务院港澳办通知，第二次专家对接会议将于周四（25日）在深圳举行，政务司司长将率团参与。林郑月娥说："愈快通关愈好，但要有序逐步进行，不会一下子重开所有关口，并会设有配额制。"

此前，香港有关当局曾期望中国大陆能够取消港人到大陆后的隔离措施。为了防范新冠疫情，香港实施了极为严厉的防疫措施。从海外进入香港者，必须前往政府指定酒店接受为期21天的隔离。周二的例行记者会上，林郑月娥还呼吁市民积极接种疫苗，因为港民第一剂疫苗的接种率尚未达到70%。她表示："为了香港社会早日恢复正常，请尽快接种疫苗。"

 

（美联社、路透社）

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