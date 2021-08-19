 香港将加强电影审查 「不利国安」恐被撤销上映 | 文化经纬 | DW | 25.08.2021

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香港将加强电影审查 「不利国安」恐被撤销上映

《港区国安法》通过以来，影响层面触及各大领域，今年9月初，港府预计修法加强电影审查，「不利国安」的电影将被撤销上映，就连老电影也可能被撤销批准，再次打击香港言论自由。

China I Proteste haben Auswirkungen auf die Tourismus-Branche in Hongkong

港府加强电影审查，未来只要被当局认定为「不利国安」的电影，恐怕将难以上映。

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人权活动人士警告说，香港国安法正在为“言论自由定罪”并且迫使香港“宣誓效忠”北京。专家们说：“这是在训练港人遵守中国共产党制定的规则。”

华裔导演赵婷创造历史，成为首位获得93届奥斯卡最佳导演奖的亚裔女性，但这个光荣时刻却被她成长的故乡中国封锁。

香港修订电影检查条例，未来电影检察员必须确保电影内容不会出现批评中国的情节。此举意味着香港的言论自由及艺术创作空间进一步受到压缩。

（德国之声中文网）香港政府24日提出了一项电影检查条例修订草案，将修法禁止放映被认定为不利于国家安全的电影。在《港区国安法》通过一年多后，言论审查逐渐扩及香港电影界。

香港政府表示，未来如果上映未获豁免或核准的影片，将会加重罚则。违反该条例者最高可能面临3年的监禁以及港币100万（约美金13万）的罚款。港府并授权政务司司长对某些所谓不利国家安全的影片撤销核准或豁免证明。

美联社报导，除了新上映的电影外，以前被允许上映的老电影也可能因国家安全理由而被撤销批准。这些审查将不仅适用于香港本地製作的电影，也包含其他各地的电影。

香港商务及经济发展局局长邱腾华24日在记者会上表示：「修例的目的是在不同的领域落实国安法，并向电影业界提供清晰的指引，以免业界人士误触法规。」

该条例草案其中一项立法建议为「目前的电影审查上诉机制并不适用于涉及国安事务的个案」。这代表被认定为不利于国家安全的影片将没有上诉的空间。

此外，条例草案还授权电影审查机构可要求获批准证明的影商提供电影资料，包括上映时间、日期及地点，而获得监督授权的警察在获法庭手令的情况下进入并蒐查任何地方，以加强执法能力。

美联社报导指出，这项修例一旦通过，将使香港更接近中国大陆的审查水平。在中国大陆，当局有权封锁电影、电视节目以及被认为太过「政治敏感」或者违反中国共产党价值观的内容。香港立法会预计9月1日针对该条例进行首读和二读。

香港电影人悲观看待前景

香港01引述港英政府官员简何巧云（Rachel Cartland）报导称，她当时在任内曾是解除电影政治审查权的执行者，她形容香港正走回头路，回到港英殖民政府数十年前的电影政治审查年代。

Hongkong Demonstration gegen verschobene Wahlen

香港导演周冠威，在2019年香港反修例运动期间拍摄了纪录片《时代革命》，但这部片在香港上映的机会渺茫。

简何巧云认为，当年的审查准则及尺度均有先例可循，但现在红线则模煳不清，「大家都无所适从，担心随时误堕法网。」

曾在今年戛纳电影节上播放香港反送中运动纪录片《时代革命》的香港导演周冠威则对立场新闻表示，过去香港电影「号称最自由奔放」，现在却「将香港电影变成『去政治电影』，所有香港电影都是政治审查下的产物，过往我们理解的香港电影已经终结」。

周冠威认为，条例修定打击投资者信心，「不要说赚钱与否，能否放映都不确定，风险程度加倍，直接影响投资者的意欲」，要寻找本地投资者将更困难。

（综合报导）

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