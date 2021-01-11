 香港封锁“非法”网站，网民担忧将建“防火长城” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.01.2021

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时政风云

香港封锁“非法”网站，网民担忧将建“防火长城”

继“香港编年史”网站被封锁之后，香港互联网注册管理有限公司发布新版"可接受使用 "政策， 引发网民对于建立“防火长城”的担忧。

Hongkong & Sicherheitsgesetz China | Chinesische Flagge

（德国之声中文网）香港负责审批互联网域名的公司表示，此后将拒绝批准任何可能煽动 "非法行为 "的网站申请。这引起了人们对国安法侵蚀香港自由新的担忧。

消息人士告诉路透社，本周四晚些时候，.hk域名持有者被告知这一政策变化。几个小时之前，互联网服务提供商香港宽频(HKBN) 称，已经封锁了刊载反对政府的抗议信息的 “香港编年史”网站。

就在本月初，香港有50多名民运人士被捕。消息人士告诉路透社，北京正在酝酿对香港民主运动的进一步镇压。

Hongkong | Daniel Wong wird von der Polizei begleitet, als er in sein Büro zurückkehrt

一月初，香港警察逮捕了50多名民主派人士

香港宽频称，被封锁的“香港编年史”网站还刊载包括警务人员、亲政府人士及商家等有关资料。该公司称遵照香港国安法的要求对其进行封锁。这是香港首次引用国安法对网站进行审查。

2019年爆发的反“送中”运动中， Telegram等社交媒体发挥了重要作用。这些社交媒体允许抗议者匿名进行组织活动。许多支持抗议运动的网站也随即涌现，但是其中一些在国安法实施之后关闭了。

根据用户分享给路透社的邮件副本，香港域名注册有限公司(HKDNR)提醒.hk域名持有人留意其母公司香港互联网注册管理有限公司（HKIRC）发布的新版"可接受使用 "政策，该政策将于1月28日生效。

DW.COM

近日香港政府频繁援引《香港国安法》，不仅对民主派人士展开大抓捕，还援引该法限制香港民众访问记录反送中事件的网站。

活动人士表示，本周香港民主派人士被大规模抓捕，显示出在国安法之下香港的公民自由正迅速消逝。

美国国会及行政当局中国委员会认为香港的“一国两制”框架已被摧毁，建议华府为受迫害人士提供庇护。报告还要求政府确认新疆是否存在“种族灭绝”。

在香港生活、工作了数十年的美国律师关尚义（John Clancey）曾在若干警局探视被囚者，但从未想到过，自己也会成为囚室一员。

路透社引述亲北京人士说，北京不愿意让香港回复到过去反送中运动情况，希望能确保民主派无法在立法会选举中胜出，甚至有意修改政治制度。

14日清晨，香港又传11人遭港警国安处以「协助罪犯」为名上门逮捕，律师黄国桐与前学联副秘书长何洁泓之母都被逮捕，疑与12港人案有关。

新政策称，如果该公司认为新注册的.hk网站可能会煽动犯罪行为、滥用隐私或提供虚假或误导性信息，它可以拒绝批准其申请。

目前还不清楚该政策是否适用于现有的.hk网站。香港互联网注册管理有限公司、香港域名注册有限公司和香港特区政府均未立即回应置评要求。

"可接受使用政策的推出相当令人担忧，"一位不愿透露姓名的网站运营商说，他担心受到影响。"提供虚假或误导性信息这种事，他们有什么资格来决定？这是否意味着将会出台进一步的虚假新闻监管条例？"

人们因此更加担忧，香港也将建立类似中国“防火长城”的审查机制。

中国大陆的互联网受到严厉审查，新闻网站等众多境外网路平台被禁止访问。但是，在1997年香港政权移交时中国政府承诺的 "一国两制 "框架下，香港居民至今享有比中国大陆人更多的自由。

另外两家香港主要的互联网供应商中国移动和电讯盈科没有回应路透社的置评请求。

正在代表泛民主派参选资讯科技界功能界别立法委员的黄浩华表示，他对香港人获取互联网信息的自由开始受到影响深感担忧。

对于“香港编年史”网站被封锁事件，黄浩华说， "政府有责任解释此举的理由和依据。"

张平/ 苗子（路透社）

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