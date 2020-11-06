香港宠物店员工顾客染Delta变种 近2000只仓鼠将被扑杀

（德国之声中文网）香港第五波新冠疫情蔓延，一位在铜锣湾的宠物店工作的女职员1月17日确诊感染了Delta新冠病毒；随后，一名曾至该店购买仓鼠的顾客也染疫，顾客的家人则是初步阳性。负责动物进口检疫的香港渔农自然护理署（渔护署）18日表示，在该宠物店内抽检的125个动物样本中，11个仓鼠样本初步呈现阳性反应，港媒《香港01》报导，该批仓鼠是由荷兰空运进口。

港府称此次事件可能涉及动物传播，但暂未能确认是否涉人传动物或动物传人，卫生署人员正在联络所有曾在12月22日或之后于该宠物店购买仓鼠的顾客，要求将仓鼠送检并进行「人道处理」，即扑杀感染病毒的鼠只。如仓鼠检测结果呈阳性，饲主也要接受检测。

宠物店暂时停业 停止进口小型哺乳动物

对此， 渔护署署长梁肇辉在疫情记者会上强调，将为宠物店所有分店及其仓库的所有动物做新冠病毒检测，然后「人道处理」。另外，全港可卖仓鼠的34间宠物店暂时停业，出售的仓鼠亦会全部送检及扑杀。梁肇辉预估，要处理的动物有约2000只，包括仓鼠及其他小型动物。他也指出，会即时停止所有小型哺乳类动物进口，并检讨进口检疫要求，考虑要求外国出口前先为动物做病毒测试，抵港后再做一次测试。

渔护署助理署长薛汉宗称，基因排序要愈多愈好，才能确认是仓鼠传人或是其他感染源头。他表示，仓鼠互相感染后其排泄物会带有病毒，难以确保不会传人，如不尽快处理此批仓鼠，负责照顾它们的渔护署职员亦有风险。

为尽快解除风险而扑杀

对于被媒体问到为何未确认鼠传人就决定扑杀仓鼠，薛汉宗指，现已有仓鼠初步阳性，故不论是否人传鼠，仓鼠都可以传动物、传鼠，或传人，尽管署方不想杀鼠，但要为市民安全着想，没有选择。梁肇辉指，病毒潜伏期有可能很长，政府无法逐只仓鼠隔离和观察，为了尽快解除潜在风险，「人道处理」是较合适的做法。

从新冠疫情开始以来，陆续有动物遭到感染的消息，如新加坡动物园去年11月传出狮子确诊的消息、美国野鹿身上验出冠状病毒抗体，而毛皮养殖大国丹麦更曾经在2020年底，大规模扑杀千万只水貂，以防止这些动物身上的变种新冠病毒扩大传染感给人类。

至于新冠病毒经动物传人的可能性，美国CDC网站上的资讯则称，根据目前掌握的信息，动物将新冠病毒传播给人类的风险较低。

（综合报导）

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