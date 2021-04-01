 香港官员：参选人过往言论也将受审查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2021

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时政风云

香港官员：参选人过往言论也将受审查

中国人大修订香港选举法数日后，香港律政司长表示，未来参选人的所有资料都将受到审查，包括过去的言论。

Hongkong China Carrie Lam

（德国之声中文网）香港律政司司长郑若骅表示，将来所有参选人过去的所有资料都将受到审查，包括其过去的言论，而且不划定时限。

郑若骅是周六在出席香港电台《星期六问责》节目时做出上述表态。她在节目上表示，将来负责审核参选人资格的审查委员会，会将疑似违反国家安全或未能效忠香港特区的个案，交由维护国家安全委员会及警方国安处调查。

她还指出，按照《香港国安法》规定，国安工作不可披露及提出诉讼，因此参选人不会知道被取消资格的理据。在被问及被评为“不合资格”的参选人是否等同违反《国安法》时，郑若骅强调，个别人士是否违法必须由律政司决定，两者不能画上等号。

中国人大常委会周二表决通过新修订的香港《基本法》附件一及附件二，呈交中国家主席习近平签署。新修订的附件一为香港特别行政区行政长官的产生办法，附件二则是香港立法会的产生办法和表决程序。根据新出炉的选举规定，未来只有“爱国者”才能参选立法会，候选人必须经由一个审查委员会审查其资格。

Hongkong | Tag des 23 Jubiläum der Übergabe an China: Carrie Lam mit Kopie des neuen Sicherheitsgesetzes

香港律政司司长郑若骅(左）表示，未来参选人的过往资料都将受到审查 （资料图片）

在中国人大大幅度修改香港选举法后，香港立法会的席次将从原本的70席增加至90席，但直选的议席从35席减少至20席。

法新社指出，新选举法是对香港亲民主派的又一次打击。2019年香港爆发大规模民主运动，抗议北京对香港的影响日益加剧。作为回应，中国当局去年通过备受争议的《香港国安法》，允许香港政府对被认定为“危害国家安全”的活动人士采取强硬措施。

迄今已有数十名民主派人士被依据《国安法》起诉或判刑入狱。西方国家谴责该法严重侵害《中英联合声明》中承诺赋予香港的高度自治。

北京修订香港选举法也引起国际社会的强烈谴责。在中国人大3月中旬表决通过修改香港选举制度提案后，欧盟及美国便批评中国严重侵蚀香港自治权。

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