香港官员："一天接待8至10个内地招商团是家常便饭"

（德国之声中文网）招商引资是中国政府目前一项紧迫的任务。香港商界三功能組別代表、立法会议员严刚同中国内地官员进行了会晤后对路透社表示，各地政府负债累计高达9万亿美元，"很明显，为实现高标准的增长目标，内地各级政府压力很大"。他认为，鉴于同美国之间紧张的地缘关系，招商代表团只能前往欧亚地区的其它国家。

上周，中国新总理李强在博鳌论坛表示，中国"将始终坚持改革开放、创新驱动"，欢迎外资到中国投资，支持私企发展。过去3年，由于中国实施了严格的防控措施，经济下挫严重，2022年原定5.5%的增长目标没有完成。今年，中国政府设定经济增长目标为5%，同时扩大数百万就业岗位。

两名会晤了内地官员的香港政府成员告诉路透社，他们比以往任何一个时候，对招商引资报以更坚定的决心，他们报出的项目包括港口、生物技术，也涵盖艺术领域以及体育。一名港府官员说，"中国急需外资发展经济，我从未经历过，如此众多人士，各个级层，在这么短时间内，密集外出招商。"他们说，一天接待8至10个内地团组是家常便饭。

2022年经济回顾 新冠被抛之脑后？ 两年新冠大流行后，2022年初，西方经济界对未来有了更多憧憬，预测供应链将自我修复，居家工作的员工会继续保持生产力，更多人会出门购物、用餐和旅行。人们做好了将新冠抛之脑后开始新生活的准备。但现实却有很多意外。

2022年经济回顾 俄罗斯入侵乌克兰 二月下旬，俄罗斯大举入侵乌克兰。西方国家继而对俄罗斯采取大规模制裁，在俄西方企业不得不决定去留。包括麦当劳、各种奢侈品品牌在内的许多公司。甚至一些石油公司都离开了俄罗斯。但是，尽管受到制裁，俄罗斯仍继续通过石油和天然气出口获得了数十亿美元的收入。

2022年经济回顾 能源、能源、能源！ 随着俄罗斯减少对欧洲的天然气供应，能源价格陡升，北溪1号也停止了运行。在整整一代人的时间里，欧洲人第一次意识到缺少能源会意味着什么。政府要求公民和企业减少用电、用气或用热水。在严重依赖廉价俄罗斯天然气的德国，人们开始讨论去工业化问题。

2022年经济回顾 马斯克买下推特 4月，马斯克宣布成为推特最大的股东，几周后又称将完全收购这家社交媒体公司。之后，他曾试图放弃收购，因此卷入指控和诉讼案。最后，马斯克于10月底以440亿美元的交易额完成了对推特的收购，并在几天之内解雇了大约一半员工。许多高级雇员被辞退。这难道就是马斯克著名的“创造性的破坏”？

2022年经济回顾 通货膨胀加剧 随着能源价格不断上涨，美国、英国和欧洲的通货膨胀率达到了几十年来的最高点，食品等商品、运输及船运价格都急剧攀升。各中央银行提高了利率，但这并不足以抑制通货膨胀。股票表现不佳，储蓄贬值。商品越来越昂贵，餐馆也一再推出新的价目表。

2022年经济回顾 保时捷上市 大众汽车和保时捷决定分道扬镳。保时捷登陆德国法兰克福证券交易所，IPO带来了数十亿美元的收入。大众汽车和保时捷创始人家族仍是保时捷最大的股东。两家公司都表示，他们需要自主权和资金来大力投资电动车技术、自动驾驶、软件和电池开发，以保持竞争力。

2022年经济回顾 中国面临多重压力 中国的新冠政策导致长时间不断封城，对制造业产生了很大影响。该国的房地产市场受到更多的监管，新房销售下降，许多地方的开发商停工。12月初突然放开后，市场虽然表现出期待，但因为感染者众多给经济带来新的压力。这些会不会引爆下一个大的经济危机？

2022年经济回顾 加密货币危机 对于加密货币来说，这并不是一个好年份。比特币的价格下降了65%以上，在萨尔瓦多，有人呼吁取消将比特币作为官方货币。更具戏剧性的是，稳定币Terra5月崩溃解体。11月，主要的加密货币交易所FTX申请破产，波及大约一百万名债权人。许多人担心投资者可能会被吓跑，从而毁掉整个加密货币行业。

2022年经济回顾 美国高科技企业裁员潮 在推特宣布大规模裁员后，脸书和WhatsApp的所有者Meta宣布解雇1.1万人，约占其团队的13%。早些时候，该公司就取消了员工的免费晚餐和干洗服务。Snap宣布重组并解雇了20%的员工。

2022年经济回顾 乐观展望2023 毫无疑问，过去的一年是黯淡的一年。乌克兰的战争仍在继续，其他危机也远未结束。然而，有危机的地方也有创新。新的科技和医疗技术，快步走向绿色能源，更有社区意识的新的社交媒体平台给人们带来了新的希望和期待。



官媒上宣传招商

中国防疫措施刚刚放开时，去年12月9日，江苏省一个200人的团队，打着"抢订单、拓市场"的口号标语，凌晨1点登上一架私人包机前往欧洲招商，该画面曾在网上刷屏。

上周，广西省宣布同德国哈兹马克机械公司谈成一项在华投资项目。据悉，哈兹马克将落户南宁建厂。

福建省莆田市的经贸代表团今年2月出访新加坡、印尼以及香港，签订了13个总额高达218亿元（32亿美元）的项目，涉及新能源、金融、鞋服、生命健康、高端制造、跨境电商等多个领域。

今年3月初，福建省泉州市丰泽区在香港签约3个招商项目，签约金额达215亿元人民币，以及10个供采订单，签约金额达81亿元人民币。

据《人民网》报道，今年1月5日深圳宝安区召开2023年招商动员部署大会，立下年度招商目标为1000亿元的"军令状"，其中包括各部门600亿元、各街道400亿元。

以上是各个政府在网上公开的资讯。路透社称，记者试图联系上述政府，但没有得到回复。

长期以来，许多外国投资者对在中国遭遇的不公平竞争环境、知识产权以及转让问题进行抱怨，但另一方面，中国一些省市自去年取消新冠防控措施后，积极在海外招商，并高调宣称取得的成就。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

（路透社等）

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