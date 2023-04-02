 香港官员："一天接待8至10个内地招商团是家常便饭" | 经济纵横 | DW | 06.04.2023

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经济纵横

香港官员："一天接待8至10个内地招商团是家常便饭"

中国取消清零政策后，人们注意到很多省市区积极派出各类招商团前往欧亚国家，这一现象折射中国经济面临的压力，对其成果尚难以评估。

请订单、拓市场，到海外去找投资

"请订单、拓市场"，到海外去找投资

（德国之声中文网）招商引资是中国政府目前一项紧迫的任务。香港商界三功能組別代表、立法会议员严刚同中国内地官员进行了会晤后对路透社表示，各地政府负债累计高达9万亿美元，"很明显，为实现高标准的增长目标，内地各级政府压力很大"。他认为，鉴于同美国之间紧张的地缘关系，招商代表团只能前往欧亚地区的其它国家

上周，中国新总理李强在博鳌论坛表示，中国"将始终坚持改革开放、创新驱动"，欢迎外资到中国投资，支持私企发展。过去3年，由于中国实施了严格的防控措施，经济下挫严重，2022年原定5.5%的增长目标没有完成。今年，中国政府设定经济增长目标为5%，同时扩大数百万就业岗位。

两名会晤了内地官员的香港政府成员告诉路透社，他们比以往任何一个时候，对招商引资报以更坚定的决心，他们报出的项目包括港口、生物技术，也涵盖艺术领域以及体育。一名港府官员说，"中国急需外资发展经济，我从未经历过，如此众多人士，各个级层，在这么短时间内，密集外出招商。"他们说，一天接待8至10个内地团组是家常便饭。

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    中国面临多重压力

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  • 脸书等高科技企业裁员

    2022年经济回顾

    美国高科技企业裁员潮

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  • 乐观展望2023

    2022年经济回顾

    乐观展望2023

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官媒上宣传招商

中国防疫措施刚刚放开时，去年12月9日，江苏省一个200人的团队，打着"抢订单、拓市场"的口号标语，凌晨1点登上一架私人包机前往欧洲招商，该画面曾在网上刷屏。

上周，广西省宣布同德国哈兹马克机械公司谈成一项在华投资项目。据悉，哈兹马克将落户南宁建厂。

福建省莆田市的经贸代表团今年2月出访新加坡、印尼以及香港，签订了13个总额高达218亿元（32亿美元）的项目，涉及新能源、金融、鞋服、生命健康、高端制造、跨境电商等多个领域。

今年3月初，福建省泉州市丰泽区在香港签约3个招商项目，签约金额达215亿元人民币，以及10个供采订单，签约金额达81亿元人民币。

据《人民网》报道，今年1月5日深圳宝安区召开2023年招商动员部署大会，立下年度招商目标为1000亿元的"军令状"，其中包括各部门600亿元、各街道400亿元。

以上是各个政府在网上公开的资讯。路透社称，记者试图联系上述政府，但没有得到回复。

长期以来，许多外国投资者对在中国遭遇的不公平竞争环境、知识产权以及转让问题进行抱怨，但另一方面，中国一些省市自去年取消新冠防控措施后，积极在海外招商，并高调宣称取得的成就。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

（路透社等）

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