香港媒体看澳门:妄自尊大?妄自菲薄?

(德国之声中文网)《明报》社评以"习近平访澳'总结经验'，香港做好自己求进步"为题，指出香港与澳门之间有着巨大的差异，互相无法复制对方的经验，因此香港既不应妄自尊大，也不应妄自菲薄。

"澳门率先落实《基本法》23条、推动国民教育，今年初也落实新的国歌法，反观香港23条立法仍然无期，国民教育波折重重，国歌法本地立法也未知何时完成，可是总结港澳一国两制的特色和经验，也要留意两地社会发展轨迹差异，在澳门行得通，在香港未必可行。举例说，回归前澳葡政府较港英政府弱势，澳门居民希望回归的心较港人大，加上回归后赌权开放，为政府带来财富，高福利政策亦有助社会及政治稳定。澳门的国家认同本来就比香港强，国民教育和国家安全立法推展自然顺利得多，同一做法很难直接搬到香港。"

文章认为，即便北京有意扶持澳门建立金融中心，香港也不必担心自己的地位被取代，因为"只要香港自己争气，没有人可以轻易取代香港的独特角色和定位。澳门在'一带一路'的定位之一，是利用葡语系优势，开拓欧洲市场，未来澳门交易所的重点，相信也会放在这方面，短中期未必与港交所或深交所构成竞争。港澳角色特色各有不同，互相取代不了，香港不应有'好处必然尽归于我'思维。"

社评还指出，澳门的政治形势虽然相对稳定一些，可是社会同样存在深层次矛盾。"澳门人口少面积细，资源局限大，长期依赖赌业，近年经济多元化步伐虽见加快，惟博彩业仍占当地生产总值五成。澳门人均GDP位居世界前列，更胜星港，可是不少澳门人也愈益关注贫富悬殊和财富收入不公等情况，凡此种种若不妥善理顺，一样可以成为社会计时炸弹。"

澳门经济极度依赖赌博业

"然而同样值得留意的是，近年澳门在教育等方面也下了不少工夫求进。最新公布的'学生能力国际评估计划'（PISA）研究结果，香港学生在阅读、数学能力跌出三甲，排名第4，科学能力排名维持第9，平均分是近20年最低，反观澳门在三者的排名均列第3，超前香港。诚然，排名有升有跌是正常，难以用一次排名比较两地教育优劣，可是正如参与研究的本港学者所言，学如逆水行舟，澳门超前是警号。香港需要知己知彼，多去思考如何做好自己，否则终会落后于人。"

立场明显亲北京的《大公报》之社评以"讲团结不内耗是澳门成功落实一国两制的重要经验"为题，附和习近平演讲内容指出，集中力量搞建设，一心一意谋发展，不折腾，不内耗是"澳人治澳"成功的一个鲜明特征。

"'和'是中国传统文化的核心思想，'和'也是解决一切争拗的起点。广东俗语中，就有"家和万事兴，家衰口不停"的说法。香港与澳门回归后同样落实'一国两制'，不同的是，香港二十多年来风雨不停，争拗不断，'港人治港'遭遇很大的挑战；澳门则社会和谐，团结一致，各方面长足进步，'澳人治澳'取得显著成功，这是不争的事实。"

"一个家庭，不管基础多差，底子多薄，只要家人讲团结重协商，没有闯不过的关卡，没有战胜不了的困难。相反，若凡事各执一端'争餐饱'，一家人搞到四分五裂，再丰厚的家底也有坐食山空之虞。习主席总结澳门成功的特色与经验，也给香港不少启迪。"

作者接着指出，香港澳门同为特区，"一个喜气洋洋，人人笑脸；一个饱受暴乱摧残，止暴制乱、恢复秩序仍然是当务之急。"但是一国两制任重道远，"出现波折不足为奇。有中央坚定支持，有祖国强大靠山，香港一定能战胜困难，逆境自强，风雨过后见彩虹。说到底，香港与澳门两个特区比翼齐飞，这正是"一国两制"的不变初心。"

立场明显倾向民主派的香港《苹果日报》则刊发了由立法会议员郭家麒撰写的客席评论。文章以"宠澳门以气香港 习帝的肤浅伎俩"为题，认为中央政府一系列恩泽澳门的措施，体现出了"小学生般的习近平国际视野"；而所谓澳门"成功经验"，不过是建立在不义的赌博业基础之上而已。

"根据一国两制，香港与澳门同为特别行政区，有自己的政府、自己的法律，本应享有高度自治。香港与澳门邻近，'前半生'命运相似，曾为西方国家的殖民地，接受了西方文明的洗礼。可是'两兄弟'因为性格不同、取向不同，'后半生'命途各异。在民主、自由的分岔路上，两地选择了不同的出口，结果越走越远。"



"澳门政府选择了利益，放弃澳门人的民主自由，立了23条，成为中共眼中的'乖宝宝'；反观，香港人为了民主、自由，先抵抗了23条立法，再挡住了送中条例。"

作者批评，澳门不过是靠赌博业闻名，而其赌场一直是中国官员清洗内地民脂民膏的黑洞，"数以百亿的中国国库就是借澳门赌场，清洗得一干二净输出国外。难道这就是习近平的骄傲吗？连记者、美国商会代表都害怕得要命，拒绝批准入境，澳门算什么特别行政区？根本只是中共掌盘、大湾区内的一个直辖市罢了。澳门的司法、金融制度，根本难以与香港相比。"

文章认为，习近平捧澳门、弃香港的姿态不利于北京的国际形象。"如果中共放弃香港，如同向世界宣战，中共是站于民主、公义、自由的对立面。中共将失去辛苦经营，成为国际强国的地位与形象。习近平想成为'宇宙最强'的春秋美梦即将幻灭。一念天堂，一念地狱。中共请好自为之！"

《南华早报》的社论则以"澳门当局必须解释为何拒绝记者入境"为题，强调澳门的现状在香港引起了回响，因此香港记者有责任对回归20周年庆典进行报道，而澳门当局此时拒绝香港记者入境的行为，违反了基本法中的新闻自由原则。

"香港记者协会以及新闻行政人员协会已经发表措辞强硬的声明，对此事件表示遗憾，并要求澳门当局做出解释，并尊重新闻自由。本报亦强烈支持该声明。国家元首到访该国的两个特别行政区之一，这固然是需要升级安保的特别活动，但是也同样应该为服务于公众利益的新闻媒体保驾护航，而不是对媒体工作予以阻挠。"

"澳门回归20周年庆典活动在香港引起了回响，因此香港记者有责任向读者提供相应报道。尽管两个特区的基本法都载有新闻自由原则，但是澳门当局却拒绝某些记者入境。澳门必须解释，到底是怎样的安全忧虑才给了他们拒绝记者入境的理由。"

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