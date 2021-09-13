 香港天安门事件守夜活动网站被迫下线  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2021

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香港天安门事件守夜活动网站被迫下线 

香港传统的天安门事件守夜活动组织者通告说，按当局指令，不得不下线其网站。 

Hongkong Jahrestag des Massakers am Platz des Himmlischen Friedens

2021年6月4日人们自发打亮手机纪念六四

（德国之声中文网）香港市民支援爱国民主运动联合会（Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China，简称“香港支联会“）周四（9月16日）发表声明称，港警9月10日致函支联会，要求该组织依据港区国安法有关条款，在接到此函的7天内移除指定的电子平台讯息，由此，今晚10时，将移除本组织的互联网站、脸书和其它指定的电子平台讯息。 

30多年来，香港支联会年年组织纪念 1989 年北京“天安门事件”的守夜活动。该活动早已成为香港政治多元化的最明显标志之一。但是，去年和今年两个周年纪念日，该活动遭禁。然而， 2020 年的活动仍有数千人违禁守夜。 

上星期，数名支联会负责人以涉嫌犯有“煽动颠覆”罪被控，警方并突击搜查了该组织设在香港的天安门事件纪念馆。长期以来，该组织一直担心会成为警方的目标。去年，支联会开始在境外活动人士的帮助下建立该纪念馆的数字档案。 

共有 26 名活动人士被控去年参加了遭禁的天安门事件守夜活动。本周三（9月15日），前支联会副主席何俊仁因煽动罪获刑10个月、因参与守夜活动获刑6个月。 

2019 年，香港爆发反送中大规模抗议活动，并延续数月。此后，当局对中国政府的批评者采取越来越严厉行动。 2020年7月，《香港国安法》生效，授权港府可严打其认为的威胁中国国家安全的所有行为。 

（法新社）  

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