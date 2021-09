香港天安门事件守夜活动网站被迫下线 

(德国之声中文网)香港市民支援爱国民主运动联合会(Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China,简称“香港支联会“)周四(9月16日)发表声明称,港警9月10日致函支联会,要求该组织依据港区国安法有关条款,在接到此函的7天内移除指定的电子平台讯息,由此,今晚10时,将移除本组织的互联网站、脸书和其它指定的电子平台讯息。

30多年来,香港支联会年年组织纪念 1989 年北京“天安门事件”的守夜活动。该活动早已成为香港政治多元化的最明显标志之一。但是,去年和今年两个周年纪念日,该活动遭禁。然而, 2020 年的活动仍有数千人违禁守夜。

上星期,数名支联会负责人以涉嫌犯有“煽动颠覆”罪被控,警方并突击搜查了该组织设在香港的天安门事件纪念馆。长期以来,该组织一直担心会成为警方的目标。去年,支联会开始在境外活动人士的帮助下建立该纪念馆的数字档案。

共有 26 名活动人士被控去年参加了遭禁的天安门事件守夜活动。本周三(9月15日),前支联会副主席何俊仁因煽动罪获刑10个月、因参与守夜活动获刑6个月。

2019 年,香港爆发反送中大规模抗议活动,并延续数月。此后,当局对中国政府的批评者采取越来越严厉行动。 2020年7月,《香港国安法》生效,授权港府可严打其认为的威胁中国国家安全的所有行为。

(法新社)

