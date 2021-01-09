香港大抓捕：对自由的进一步侵蚀？

香港立法会议员田北辰（Michael Tien）在接受德国之声“冲突地带”节目采访时表示，香港国安法实施后，表达观点的自由被收紧，但全世界对香港最近大规模逮捕泛民主派人士的反应“过激”了。
（德国之声中文网）亲北京的建制派议员田北辰认为，在香港，表达观点的自由被收紧：“如果任何人提出与基本法相抵触的主张，是的，表达这样观点的自由现在比以前少了，因为国安法。”
田北辰不愿就某个活动人士发表评论，但表示要求外国政府制裁自己国家的做法是“不可想象”的，在其它地方也会被视为“叛国”。
今年1月初，香港警方逮捕50多名泛民主派活动人士，招致国际谴责。这也被视为北京进一步收紧对香港控制的明证。对于德国之声记者Sarah Kelly有关香港是否正在经历自由被侵蚀、反对派被消解，田北辰表示不赞同这样的观点，并称应该冷静下来。“剩下来是要看他们最后会受到哪些指控，是不是按照国安法的每个字去做？这很重要”，他说。
香港警方指被捕民主派人士意图透过初选瘫痪特区政府运作，涉嫌违反国安法中的颠覆国家政权罪。联合国人权办公室则谴责说，正如人们所担心的，国安法中的颠覆罪被用来限制个人参与政治和公共生活的合法权利。
田北辰表示，他认为国际社会对1月初的逮捕事件反应过激。“我认为在亲北京阵营中我是比较自由派的。全世界的反应过激了。他们根本不知道逮捕的细节以及为什么......很可能他们中许多人根本不会受到指控。关键是最后谁会受到指控以及基于什么而受到指控。”
他还称，另外关键的一点是这些泛民主派人士是否寻求外国政府的资金用于初选。”如果他们能证明这一点，整个事情就完全不同了。“
香港政府不一定总会赢？
去年11月，香港立法会四名反对派议员被剥夺议席。香港大律师公会认为，这违反了“公平和正当程序的基本原则”。田北辰表示：“我们确实有适当的程序。如果败诉，他们可以去上诉法院。 如果他们再次失败，则可以诉诸终审法院。 是的，他们还没有这样做。 我认为他们应该这样做。”
田北辰说，他并不完全支持政府用各种理由和特别指控剥夺这些人的议员资格，并期待他们在法庭上为自己辩护。“香港政府不一定总会赢。”
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6日，港警国安处在清晨6时登门逮捕至少53名民主派人士。港警在当日下午记者会表示，民主派人士意图透过初选瘫痪特区政府运作是一个「歹毒的计划」，若得逞会让香港经历「万劫不复的深渊」。欧盟呼吁中方立刻放人。
港府高调搜捕五十多名参与初选的民主派人士，指他们涉嫌颠覆国家政权，不过经过首轮搜查後暂未提出检控。将卸任的美国国务卿蓬佩奥表示，会考虑对此次拘捕行动施加制裁。