 香港大抓捕：对自由的进一步侵蚀？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2021

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时政风云

香港大抓捕：对自由的进一步侵蚀？

香港立法会议员田北辰（Michael Tien）在接受德国之声“冲突地带”节目采访时表示，香港国安法实施后，表达观点的自由被收紧，但全世界对香港最近大规模逮捕泛民主派人士的反应“过激”了。

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专访田北辰: "黎智英没有为一国两制做出贡献"

（德国之声中文网）亲北京的建制派议员田北辰认为，在香港，表达观点的自由被收紧：“如果任何人提出与基本法相抵触的主张，是的，表达这样观点的自由现在比以前少了，因为国安法。”

田北辰不愿就某个活动人士发表评论，但表示要求外国政府制裁自己国家的做法是“不可想象”的，在其它地方也会被视为“叛国”。

联合国：逮捕反对派是限制其个人合法权利

今年1月初，香港警方逮捕50多名泛民主派活动人士，招致国际谴责。这也被视为北京进一步收紧对香港控制的明证。对于德国之声记者Sarah Kelly有关香港是否正在经历自由被侵蚀、反对派被消解，田北辰表示不赞同这样的观点，并称应该冷静下来。“剩下来是要看他们最后会受到哪些指控，是不是按照国安法的每个字去做？这很重要”，他说。

香港警方指被捕民主派人士意图透过初选瘫痪特区政府运作，涉嫌违反国安法中的颠覆国家政权罪。联合国人权办公室则谴责说，正如人们所担心的，国安法中的颠覆罪被用来限制个人参与政治和公共生活的合法权利。

  • Hongkong Aktivisten Agnes Chow, Ivan Lam and Joshua Wong vor Gericht

    《国安法》在香港的第一个冬天

    黄之锋等三人出庭后被还押

    11月23日，前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。

  • Hongkong Henry Wong

    《国安法》在香港的第一个冬天

    两区议员涉选举舞弊被捕

    11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

  • Hongkong Oppositionelle von Polizei freigelassen

    《国安法》在香港的第一个冬天

    「臭水事件」三立法会议员被捕

    11月18日，朱凱廸、許智峯及陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，理由是在今年5月28日和6月4日向立法会主席台投掷恶臭液体，涉嫌违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的「意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪」。图为许智峯走出警署。

  • Hongkong Carrie Lam, Dennis Kwok, Kenneth Leung, Kwok Ka-ki, Alvin Yeung

    《国安法》在香港的第一个冬天

    四民主派立法会议员被DQ

    11月11日，港府宣布按照全国人大常委会决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，由左至右分别为郭荣铿、杨岳桥、郭家麒及梁继昌。立法会议员胡志伟批评北京彻底放弃《基本法》和“一国两制，令立法会变成一言堂。

  • Hongkong Pro-demokratische Abgeordnete Parlament Opposition

    《国安法》在香港的第一个冬天

    民主派立法会议员集体辞职

    为了抗议港府DQ四名立法会议员，另外15名民主派议员宣布集体辞职。11月12日，立法会秘书处称已收到全部15名表示会总辞的泛民议员的辞职信，但除了许智峯和毛孟静辞职则于12、13日凌晨起生效，其余13人辞职日都于12月1日生效。

  • Hongkong Aktivist Tony Chung

    《国安法》在香港的第一个冬天

    锺翰林寻求庇护前被捕

    10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林在寻求美国庇护前夕被捕，港警称理由是他8月起在社交平台發表内容涉嫌煽动他人分裂国家，违反《香港国安法》。锺翰林也是7月29日被以《香港国安法》罪名逮捕的4名学生之一，也是港警国安处成立后第一批被拘捕的人士。

  • Deutschland Demonstration für Hongkong in Berlin

    《国安法》在香港的第一个冬天

    罗冠聪在柏林挺香港

    9月1日，中国外长王毅访问德国时，香港民主人士罗冠聪在柏林的德国外交部外发起示威，呼吁德国就助香港示威者，也呼吁欧盟正视人权议题，对中国涉及侵犯人权的官员实施制裁。

    作者: 张慈 （综合报道）


国际社会反应过激？

田北辰表示，他认为国际社会对1月初的逮捕事件反应过激。“我认为在亲北京阵营中我是比较自由派的。全世界的反应过激了。他们根本不知道逮捕的细节以及为什么......很可能他们中许多人根本不会受到指控。关键是最后谁会受到指控以及基于什么而受到指控。”

他还称，另外关键的一点是这些泛民主派人士是否寻求外国政府的资金用于初选。”如果他们能证明这一点，整个事情就完全不同了。“

DW Sendung - Conflict Zone

德国之声专栏节目Conflict Zone访问香港建制派立法会议员田北辰

香港政府不一定总会赢？

去年11月，香港立法会四名反对派议员被剥夺议席。香港大律师公会认为，这违反了“公平和正当程序的基本原则”。田北辰表示：“我们确实有适当的程序。如果败诉，他们可以去上诉法院。 如果他们再次失败，则可以诉诸终审法院。 是的，他们还没有这样做。 我认为他们应该这样做。”

田北辰说，他并不完全支持政府用各种理由和特别指控剥夺这些人的议员资格，并期待他们在法庭上为自己辩护。“香港政府不一定总会赢。”

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53民主派人士被捕 港府控意图以初选瘫痪政府

6日，港警国安处在清晨6时登门逮捕至少53名民主派人士。港警在当日下午记者会表示，民主派人士意图透过初选瘫痪特区政府运作是一个「歹毒的计划」，若得逞会让香港经历「万劫不复的深渊」。欧盟呼吁中方立刻放人。  

德语媒体：香港逮捕浪潮

多家德语报章关注周三逾50名香港民主人士被拘捕事件。相关文章中特别提及香港国安法对于自由的严重后果。  

香港53泛民传获保释 黄之锋狱中被捕

香港警方6日大规模拘捕的53名民主派人士，传陆续被保释。但黄之锋却在狱中被捕，这也是他第一次涉及国安法罪名。  

港初选被捕者暂未起诉  戴耀廷：信港人逆风而行

港府高调搜捕五十多名参与初选的民主派人士，指他们涉嫌颠覆国家政权，不过经过首轮搜查後暂未提出检控。将卸任的美国国务卿蓬佩奥表示，会考虑对此次拘捕行动施加制裁。  

香港大抓捕：中国的震慑策略奏效？

活动人士表示，本周香港民主派人士被大规模抓捕，显示出在国安法之下香港的公民自由正迅速消逝。  

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路透: 北京提防民主派 拟修改立法会选举制度 12.01.2021

路透社引述亲北京人士说，北京不愿意让香港回复到过去反送中运动情况，希望能确保民主派无法在立法会选举中胜出，甚至有意修改政治制度。

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近日香港政府频繁援引《香港国安法》，不仅对民主派人士展开大抓捕，还援引该法限制香港民众访问记录反送中事件的网站。

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德语媒体:避免站队?价值观问题不容含糊

《奥格斯堡汇报》鲜明地指出，尽管美国绝非什么善茬，但是在涉及基本价值观的体制竞赛中，欧洲绝对不能回避在中美之间选边站。《法兰克福汇报》也抨击了德国以及欧盟的以经济利益为导向的外交政策，呼吁必须正视中国崛起带来的严重后果。  