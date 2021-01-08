香港大抓捕：中国的震慑策略奏效？

（德国之声中文网）数名社会观察家对德国之声表示，在港警周三依据《香港国安法》大规模抓捕了50余名反对派人士后，香港民主运动正被恐惧及不安的氛围所笼罩。

虽然多数被捕者都在周四交保获释，但当局对香港反对派的严厉打压，仍被广泛视为是中共向港人发出的一次警告。

因担忧自身安全选择化名受访的香港政治科学家John表示：“北京对香港人传递了非常明确的信息，只要你与反对派有关联，无论你是谁都会受到监视。”

“在国安法之下，北京及其在香港的羽翼可以用任何手段来打压你。”John在接受德国之声采访时如是说。“这不是常规意义上的法律，而是一种北京认为合适时就能随时运用的政治工具。”

北京在去年六月底出台《香港国安法》，用以回应香港民众抗议中共侵蚀其自治权的大规模民主运动。

“一国两制”的终结

1997年香港回归后，中国以“一国两制”框架治理香港，并承诺一国两制在2047年之前五十年不变。“一国两制”允许香港在《基本法》的保障下保留其经济、行政和司法架构。

然而，自香港实施备受争议的《国安法》后，北京可利用“分裂国家、颠覆国家政权、恐怖主义、勾结境外势力”的罪名逮捕任何人。《国安法》的出台引发国际社会强烈批评，认为该法案严重危害香港自由。

《香港国安法》出台至今，已有超过90名民主派政治家和活动人士因违反条款模糊的国家安全法规而被逮捕，其中4人遭到正式起诉，包括香港媒体大亨黎智英以及前“学生动员”召集人钟翰林。异议的空间被快速挤压消失。

2020年11月，香港特区政府宣布取消四名立法院泛民议员资格，理由是其“危害”国家安全。民主派议员随即宣布总辞以示抗议。

向港人灌输恐惧

活动人士和专家认为，近期的大抓捕显示北京意图进一步收紧对香港的钳制。

前香港立法会议员何俊仁对德国之声表示： “北京如今撒下天罗地网，可以抓捕所有想抓捕的人。现在即使是温和的民主派成员也免不了被捕。”

美国加州大学历史学者华志坚（Jeff Wasserstrom）指出，中国大陆和香港逮捕活动人士的差异正在缩小。在《国安法》实施的前后，不仅是抓捕规模改变，遭到香港政府针对的人群也有所不同。“其目标似乎是一次将恐惧注入尽可能多的群体。”

观看视频 01:50 港警拘捕53民主人士 国安法后最大规模

何俊仁称，过去在香港被捕的人士很快就会获释，释放后也能自由对媒体发言，但在《国安法》实施后，逮捕和起诉的过程变得更为“泛滥”。

“他们先逮捕你，将你整夜拘留以达到威吓目的，接下来才会正式起诉。很不幸，政府变得非常偏执。”

自我审查之风盛行

活动人士担忧，在针对过立法会议员后，北京会将矛头转向教育界等其他社会领域。出身学术界的政治科学家John认为，社会工作者以及司法人员也会成为潜在目标。

他表示，基于安全考量，部分香港学者已在实施自我审查。“他们也不想自我审查，但如此多的不确定性使其别无选择。”

John指出，恐惧迫使人们避免与当局对抗。“在可预见的未来中，我认为香港不会出现大型阻力，因为这样做的空间正在萎缩。”他预测，有关当局的镇压行动会持续，香港的局势将每况愈下。

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