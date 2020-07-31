 香港大律师公会：立法会选举押后或被裁定不合法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2020

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香港大律师公会：立法会选举押后或被裁定不合法

香港大律师公会声明，对香港特区政府将原定于9月举行的立法会选举押后一年表示极度关注，并称该决定最终或被裁定不合法。

Hongkong Pro-Demokratie-Aktivisten Gwyneth Ho, Leung Hoi-ching, Tiffany Yuen und Joshua Wong (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

批评者认为，押后选举是对民主派的又一次打压

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香港特首林郑月娥周五晚召开记者会，宣布引用《紧急法》，把原订9月6日举行的立法会选举押后一年。她强调此举「完全没有政治考虑」，又指获中央政府支持，议会真空问题将由人大决定。

（德国之声中文网）香港大律师公会（HKBA）周日（8月2日）发表声明，香港特区政府将原定于9月举行的立法会选举押后一年的决定最终或被裁定不合法。

香港大律师公会表示对此极度关注，对有关法理及证据基础存在重大疑问。 香港特首林郑月娥上周五（7月31日）宣布，再度援引《紧急法》，以新冠疫病毒大流行为由，把原订9月6日举行的第七届立法会选举押后至明年9月5日举行。对于押后选举出现的立法会"真空期"，林郑月娥表示由中央政府提请全国人大常委作出决定。

大律师公会在周日发表的这份声明中说，特区政府此举违反法治社会中要求行政机关的行为有合法性及法律有确定性的原则，亦对香港的法治带来冲击。

声明还说，国际人权专家早已多次警告世界各地政府不可以新冠肺炎作为借口压制人权。

公会称，就为何把立法会选举押后一年，而非一个较短的时间，如数星期或数月，政府未能提出令人满意的解释。

特区政府推迟选举的决定引发了政治的和法律的争议。决定宣布不久， 22名民主派立法会议员发表联合声明，认为押后选举等同引爆宪制危机、窃取政权，动摇香港特别行政区成立之本。  

批评者认为，押后选举的决定是自从港版国安法实施以来对民主派的又一次打压。


张平/ 达扬（通讯社）

 

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