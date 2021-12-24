 香港大学遮盖太古桥六四纪念标语 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港大学遮盖太古桥六四纪念标语

香港大学校园内太古桥上的标语原为纪念1989年六四事件的受害者，今天传出被校方派来的人员以铁板覆盖。这是继去年12月港大校方拆除「国殇之柱」后，再度有六四相关的纪念物遭到港大移除。

香港大学太古桥上声援六四受害者的标志被以铁板遮盖

香港大学太古桥上声援六四受害者的标志被以铁板遮盖

（德国之声中文网）香港历史最悠久的大学周六将校园内纪念六四事件的手写标语遮盖住，这显示了北京继续在这个金融中枢压制异议。新闻机构援引其在现场的记者的话报道指出，大约十几名建筑工人在该则「烈士标语」周围竖起了灰色的金属建筑围板，随后工人们以铁板将标语完全遮盖住。

DW.COM

香港中文大学预计2022学年推出国家安全课程，且列为必修学分，未通过将不能毕业。中大是继香港理大、浸大、岭大及教大后第五间宣布会推行国安课程的公立大学。

一位美国联邦法官做出初步裁定，禁止佛罗里达大学执行一项限制言论自由和学术自由的政策。该法官以香港大学的学术自由下降作为例子，要求佛罗里达大学管理者以此为鉴。

香港各大学接连传出移除六四艺术品，有人认为这是学术自由受到侵害，又或是反映六四在香港已经没有讨论的空间，也有人指称这是「一国两制」不存在的证明。德国之声访问香港媒体人曾志豪与六四学运领袖周锋锁，听听他们的看法。

丹麦雕塑家高志活 (Jens Galschiøt)用作品国殇之柱纪念1989年北京天安门广场大屠杀的受害者。但这个作品昨天遭到香港大学移除。他告诉德国之声，这种行为只会让六四的叙事更强而有力。

何谓「烈士标语」？

位于港大太古桥上、20米长的标语写道：「冷血屠城烈士英魂不朽，誓歼豺狼民主星火不灭」。它是在1989年北京对学生和民主运动家进行流血镇压后不久，由港大学生创作的。人权组织称，当时这场为期6周的抗议活动中，军队强行镇压并向平民开火，有数千人被杀；中国官员给出的死亡人数约为300人。

香港是中国唯一允许大规模纪念天安门的地方，在中国大陆，天安门事件是一个受到审查的禁忌话题。每年在六四周年纪念日前夕重新粉刷桥上的标语，已成为港大学生们的一项传统。但在2019年香港民主抗议活动之后，北京对香港进行了更广泛的打压，当局的态度使得此类活动转入地下。

过去的两年间，纪念天安门死难者的周年烛光晚会被禁止了。组织守夜活动的香港支联会现已解散，其领导人被指控犯有颠覆罪，当局还关闭了一个曾由该团体经营的六四纪念博物馆。

其他几座纪念碑被拆除

香港大学于2021年12月拆除了纪念六四受害者的雕像「国殇之柱」，校方表示，该决定是「基于外部法律建议和对大学最佳利益的风险评估」。同一周，至少还有两所本地大学拆除了公共区域内纪念六四的艺术作品。

香港大学在2021年12月22日深夜派多名工人移除悼念六四事件的艺术品「国殇之柱」

香港大学在2021年12月22日深夜派多名工人移除悼念六四事件的艺术品「国殇之柱」

香港的大学在亚洲名列前茅，长期以来一直不受弥漫在中国大陆校园的政治审查制度影响。但北京已开始按照自己的形象重塑香港，并于2020年在该市推出了严厉的《港区国安法》。包括德国和美国在内的国家认为，这项新法被用来打压公民社会、监禁民主运动者，并压制异议。当局则表示，在大规模的街头抗议活动之后，新法恢复了香港的秩序和稳定。

（法新社、路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 01:22

港大連夜拆除國殤之柱 藝術家不排除提告

相关内容

专访：破坏国殇之柱证明中国制度野蛮

专访：破坏国殇之柱证明中国制度野蛮 24.12.2021

丹麦雕塑家高志活 (Jens Galschiøt)用作品国殇之柱纪念1989年北京天安门广场大屠杀的受害者。但这个作品昨天遭到香港大学移除。他告诉德国之声，这种行为只会让六四的叙事更强而有力。

November 21, 2021, Hong Kong, China: The ''Pillar of Shame'', sculpture that memorializes those killed in the 1989 Tiananmen crackdown in China, seen displayed at the University of Hong Kong. (Credit Image: © Isaac Wong/SOPA Images via ZUMA Press Wire

港大连夜移除「国殇之柱」作者扬言求偿 23.12.2021

香港大学22日深夜派多名工人移除悼念六四事件的艺术品「国殇之柱」，并在23日清晨将艺术品运离校园。该艺术品的作者对事件发展表示震惊，并扬言若作品有毁损，要向港大求偿。

November 11, 2020, Hong Kong, CHINA: View of symbol of 1989 Beijing student's pro-democracy movement, a replica of GODDESS OF DEMOCRACY inside the compound of Chinese University in Hong Kong.Nov-11,2020 Hong Kong.ZUMA/Liau Chung-ren (Credit Image: © Liau Chung-ren/ZUMA Wire

大学移除六四艺术品 香港自由剩多少? 24.12.2021

香港各大学接连传出移除六四艺术品，有人认为这是学术自由受到侵害，又或是反映六四在香港已经没有讨论的空间，也有人指称这是「一国两制」不存在的证明。德国之声访问香港媒体人曾志豪与六四学运领袖周锋锁，听听他们的看法。

广告

媒体看中国

Litauen China Flaggen

德语媒体：在立陶宛问题上，北京打错了算盘

周四，欧盟就中国对立陶宛采取"歧视性贸易行为"一事，在世贸组织提起诉讼。就此，北京同维尔纽斯的外交纠纷，显然已扩展至欧中关系层面。  