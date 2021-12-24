香港大学遮盖太古桥六四纪念标语

（德国之声中文网）香港历史最悠久的大学周六将校园内纪念六四事件的手写标语遮盖住，这显示了北京继续在这个金融中枢压制异议。新闻机构援引其在现场的记者的话报道指出，大约十几名建筑工人在该则「烈士标语」周围竖起了灰色的金属建筑围板，随后工人们以铁板将标语完全遮盖住。

何谓「烈士标语」？

位于港大太古桥上、20米长的标语写道：「冷血屠城烈士英魂不朽，誓歼豺狼民主星火不灭」。它是在1989年北京对学生和民主运动家进行流血镇压后不久，由港大学生创作的。人权组织称，当时这场为期6周的抗议活动中，军队强行镇压并向平民开火，有数千人被杀；中国官员给出的死亡人数约为300人。

香港是中国唯一允许大规模纪念天安门的地方，在中国大陆，天安门事件是一个受到审查的禁忌话题。每年在六四周年纪念日前夕重新粉刷桥上的标语，已成为港大学生们的一项传统。但在2019年香港民主抗议活动之后，北京对香港进行了更广泛的打压，当局的态度使得此类活动转入地下。

过去的两年间，纪念天安门死难者的周年烛光晚会被禁止了。组织守夜活动的香港支联会现已解散，其领导人被指控犯有颠覆罪，当局还关闭了一个曾由该团体经营的六四纪念博物馆。

其他几座纪念碑被拆除

香港大学于2021年12月拆除了纪念六四受害者的雕像「国殇之柱」，校方表示，该决定是「基于外部法律建议和对大学最佳利益的风险评估」。同一周，至少还有两所本地大学拆除了公共区域内纪念六四的艺术作品。

香港的大学在亚洲名列前茅，长期以来一直不受弥漫在中国大陆校园的政治审查制度影响。但北京已开始按照自己的形象重塑香港，并于2020年在该市推出了严厉的《港区国安法》。包括德国和美国在内的国家认为，这项新法被用来打压公民社会、监禁民主运动者，并压制异议。当局则表示，在大规模的街头抗议活动之后，新法恢复了香港的秩序和稳定。

（法新社、路透社）

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