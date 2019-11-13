香港多所大学提前放假 警方助内地学生撤离

（德国之声中文网）据香港媒体报道，香港多所大学周三决定，提前结束学期停课，取消本学期余下课程。香港科技大学、浸会大学表示，所有课堂取消，改以网上授课形式。中文大学宣布，本学期「即時結束」，余下课程取消，持續到明年1月6日下學期開始。正常情况下中大第一学期应该在圣诞节前结束。香港理工大学、香港恒生大学亦宣布本周课程全部取消。

本周二（11月12日）的"三罢"行动中，示威者与警方的"战线"扩展到大学校园。在中文大学和城市大学，警方和示威者分别以催泪弹、汽油弹相互攻击。据报道，在中大，至少有60人在这场隔夜的冲突中受伤送医。

据香港端传媒报道，中大学生会已委托律师，入稟高等法院申请临时禁制令，內容包括禁止警方在沒有搜查令、或者无按法例下进入中大校园，同時禁止警方在未得中大校方同意下，于校园使用「群众处理武器」，即胡椒喷雾、催泪弹、橡胶子弹等。这一申请当晚被高等法院法官陈嘉信驳回，并被拒绝上诉。

香港教育局周三下午宣布，基于安全考虑，全港中小学、幼稚园及特殊学校14日停課一天。

12日在中文大学发生的示威者与警方冲突中有多人受伤

多国留学生离港

香港警方周三证实，当天一早调派水警船只协助中文大学的内地学生离开校园。警方证实接获内地学生求助，称打算搬离中大校园，但附近道路被严重阻塞，无法离开。警方表示，基于安全考虑，决定调派水警轮协助这些学生前往安全地点，再让他们自行离开。据《南华早报》报道，周三至少有80名内地学生离开香港。

此前的周二深夜，共青团中央的微博发布了"深圳青年驿站为内地在港学生提供免费住宿"的消息，称深圳市的12家驿站向内地在港学生提供有关服务，并提供了联系方式。深圳网警的微博发布消息称，有团委工作人员在口岸接应，截至周二晚已有6名男同学平安抵深入住青年驿站。

同样在周二深夜，中国官媒《环球时报》一名赴香港特派记者在微博上发表文章称“港中大内火光熊熊，彷如战时的叙利亚，黑衣暴徒们不仅到处打砸，还威胁警察如果不同意他们的诉求，就要炸掉校园和放火烧山。但更让我们揪心的是，此时此刻，还有大量内地学生被困在港中大的校园内。”

文章称，有大量内地学生被困在中大校园内，"一些好心的'港漂'、本地'蓝营'港人和群众组织或自发开车、或协调车辆前往港中大，营救内地学生逃往深圳。”

此后有网友贴出据称是中大内地生微信群组的对话记录，显示有学生对记者发表博文表示不满，指责文章“只报道部分情况、煽动情绪，影响恐怕不好”。而这些微信对话贴图流传之后，又遭到不少中国微博网友的批评，认为指责记者的学生是辜负爱国人士的“白眼狼”。

另据香港媒体报道，香港台北经济文化办事处亦证实，周三协助80余名台湾学生离开中大，当晚共有126名台湾学生乘坐华航班机返回台湾。

据美联社报道，丹麦科技大学（DTU）建议该校在香港参加一个交换项目的36名学生尽快离开此地。挪威外交部也在其官方网页上建议该国在港留学生，在教学因抗议活动中断的情况下，随时评估校园安全。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.11 警察再开枪 路人被焚 11月11日在香港西湾河地区，一名警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。这是自10月1日国庆节示威中警方开枪打伤一名学生后，第三次有人在冲突中被警方开枪击中。同一天在马鞍山，一名男子疑因与政见不同者发生口角冲突，当街被人泼洒易燃液体点火烧成重伤。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.08 港科大生堕楼后身亡 香港科技大学学生周梓乐11月4日在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超过四天后，22岁的周梓乐于8日不治身亡。香港各界哀悼的同时，警方被质疑阻碍救护车到达现场，导致延误救援。但警方否认阻挠救援的说法。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.06 何君尧遇刺 11月6日，香港建制派立法会议员何君尧（8月12日资料图片）在进行拉票活动时，被一名男子拔出利器刺伤。事件中，何君尧的两位同事也受伤。何君尧当晚发文说，候选人竟然受到凶徒蓄意的袭击，"是香港区议会直选上黑色的一天“。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.03 民主派议员被咬断耳 11月3日晚间，香港多区集会再次演变为暴力冲突。香港民主派区议员赵家贤遭一名男子咬断耳朵。赵家贤指出，当时看到有袭击者用刀砍伤市民，前往劝阻时遭对方攻击并咬断耳朵。警方指这一事件中总共有6人受伤，3人被捕。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.02 新华社驻港办遭纵火 11月2日，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力冲突。新华社驻港机构大楼遭到袭击，建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。这不仅引来中国官方媒体的高调声讨，香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.29 黄之锋被取消区议会参选资格 10月29日，香港众志秘书长黄之锋正式收到“提名无效”的通知，成为区议会选举当中唯一一名被DQ(取消资格)的候选人。黄之锋被告知因不符合参选资格提名无效，而主要原因是黄之锋并未放弃以港独作为自决前途的选项。他表示：「我强烈谴责政府的政治筛选与审查，剥夺我的参选权利，反映选举主任沦为思想警察。 」

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.23 《逃犯条例》修订案正式撤回 10月23日，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订案，为这一极具争议的草案划上句号。同一天，引发修例风波的命案当事人陈同佳刑满出狱（图）。围绕这一修例的争议在香港引发的大规模示威和骚乱已经持续了4个月，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.04 港府推《禁蒙面法》 10月4日，特首林郑月娥宣布，引用港英时期制定的《紧急情况法》订立《禁蒙面法》，禁止公民在参与公众集会时蒙面。违例者最高可判一年监禁。这一做法被抗议运动批评是无视警方暴力执法过度、进一步限制公民自由，立即引发抗议活动及至警民冲突。一名14岁少年被警察开枪击中大腿。多个地铁站遭纵火，中国银行，中移动商店，美心集团食肆等成为袭击目标。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.01 国庆日抗议 示威者中弹 10月1日中华人民共和国庆祝建国70周年之际，香港各区发生大规模抗议。警方除了使用催泪弹和水炮車驱散示威者，更多次使用实弹开枪，致一名18岁青年中弹。这是香港抗议运动以来，首次有示威者中枪受伤，引发国际层面高度担忧。欧盟也再次呼吁各方对话、避免事态升级。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.04 林郑月娥正式撤回《逃犯条例》 在「反送中」示威届满三个月之后，林郑月娥透过电视讲话，宣布正式撤回修例。虽然这是许多示威者期盼的结果，但是这却不能让示威者的怒气平息，因为众多市民关心的「成立独立调查委员会」，林郑仍然不允成立，并表示将全力支持现有的单位监警会的工作。众人批评林郑的让步来得「太小太晚」，接下来仍然会继续上街抗议。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.02 开学日罢课 9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.31 太子车厢 「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.25 警方首次实弹开枪 8月25日，在香港西北部举行的荃葵青大游行中爆发激烈警民冲突，总共有22人受伤送医，36人被逮捕，其中年龄最小的为12岁。在荃湾一处抗争地点，警员与示威者发生近距离冲突，警员拔出手枪吓阻，随后开枪，打伤一名示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.23 香港“万人牵手” 8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。



周三（13日）是香港"三罢"行动持续的第三天。警民冲突和街头暴力继续。交通也部分瘫痪，大部份巴士线停驶，东铁线亦全线停驶。有汽车和地铁列车遭焚烧，商场遭打砸。香港九龙塘又一城商场的一棵巨大圣诞树被人纵火焚烧。

中大学生会的临时禁制令申请被法院拒绝后，有示威者于沙田裁判法院门外纵火，防暴警亦于源禾路及沙田乡事会路交界施放催泪弹。

此前，香港中联办负责人于12日发表声明，谴责"暴力破坏活动屡破文明法治底线"，正滑向"恐怖主义"深渊。声明称香港已被"推到了极为危险的境地"，呼吁"每一个真正热爱香港的市民都应站出来向暴徒说不、与暴力割席，共同守护香港的安宁和稳定"。