香港多名民主派议员被逮捕

（德国之声中文网）香港前立法会议员陈志全﹑朱凯迪， 现民主派议员胡志伟、尹兆坚、黄碧云等多人被捕。根据香港01报道，周日被逮捕的几人涉及今年5月立法会内务委员会事件，涉嫌触犯“藐视罪”及“干预议员、立法会人员或证人罪”。警方表示，拘捕行动仍在进行中，不排除有更多人被捕。

5月8日，香港民主、建制两派议员就内务委员会主席人选争持不下，之后发生混乱和肢体冲突。香港电台报道，上年度香港立法会内会多次开会未能选出新一年度主席，议会多项工作未能进行。当天，民建联李慧琼以原内会主席身份进入会议厅坐上主席台，直至下午主持会议。民主派议员反对，指她无权主持会议，与其他建制派议员发生推撞，场面混乱，多名议员被逐出会议室。

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法新社指出，警方周日对泛民派政界人士的逮捕，是针对北京批评人士发起的一系列拘捕行动中的最新一起。

刑事部警司陈永裕在记者会上表示，指5月8日有议员扰乱立法会会议，警方接获立法会秘书处报案，经调查后到今天采取拘捕行动，这些人将获准保释，11月5日应讯。 《苹果日报》报道，有记者质疑提出，当日会议除了民主派议员，也有建制派议员走到主席台前，双方有肢体碰撞，为何警方只拘捕民主派人士。但陈永裕没有正面回应检控标准，只表示由于案件已进入司法程序，不方便作答。

曾遭警方逮捕的民主派立法会议员许智峯批评，警方此次因内会冲突而大举拘捕民主派。他对《苹果日报》表示，警方“已沦为政权的爪牙，政治迫害所有支持民主人士，用警权高度介入议会运作，因为无论如何，内会这件事都应该由议会处理，但最后却用警权处理只会是一种威吓，全世界都看到香港政府自甘堕落，把自己变成一个极权暴政。” 法新社指出，如果罪名成立，周日被捕人士可能面临长达一年的监禁。

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