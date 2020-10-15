 香港多名民主派议员被捕 斥選擇性政治檢控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2020

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时政风云

香港多名民主派议员被捕 斥選擇性政治檢控

8名香港民主派人士被逮捕，其中包括多名立法會議員及前議員，指控他們在今年五月的立法會會議上的反抗行為違法。民主派批評港府政治檢控，卻選擇性無視建制派當天的肢體暴力。

观看视频 02:20

香港7+1民主派被捕 民主黨批「巧立名目」

（德国之声中文网）七名香港民主派人士被捕後翌日，民主黨議員許智峯週一（11月2日）到警署就另一宗案件報到時，也同遭逮捕。週日（11月1日）其餘被捕的議員包括陳志全﹑朱凱廸、胡志偉、尹兆堅、黃碧雲、張超雄及其助理郭永健，同樣因為今年五月立法會內務委員會衝突事件，被控告立法會《特權法》下的「藐視罪」及「干預議員、立法會人員或證人罪」，將於本週四（11月5日）在法庭提堂。如果罪名成立，被捕人士可能面臨長達一年的監禁。

許智峯週一離開警署後向媒體表示：「今次拘捕我和其他民主派議員，標誌著香港撤底步入警察國家的時代。」他批評當局利用法律，打壓和阻止議員在議會內的監察政府和爭取民主，是極其荒謬的濫權。民主派亦質疑，在當天的會議上，建制派議員郭偉強把陳志全拉倒地上並拖行卻不被起訴，反映這次是有選擇性的政治檢控。

明報報導，立法會可能於本週四審議譴責許智峯的動議，民主派為免不夠人數否決動議，或會向法庭提出延期聆訊，以履行憲制責任和有關譴責議案事關重大為理由，提出在當天不出席聆訊。

Hongkong | Festnahme sieben Mitglieder der Demokratiebewegung (Kin Cheung/AP Photo/picture alliance)

民主派立法会议员1日召开记者会谴责拘捕议员

香港前立法会议员陈志全﹑朱凯迪， 现民主派议员胡志伟、尹兆坚、黄碧云等多人被捕。根据香港01报道，周日被逮捕的几人涉及今年5月立法会内务委员会事件，涉嫌触犯“藐视罪”及“干预议员、立法会人员或证人罪”。警方表示，拘捕行动仍在进行中，不排除有更多人被捕。

今年5月8日，香港民主、建制两派议员就内务委员会主席人选争持不下，之后发生混乱和肢体冲突。香港电台报道，上年度香港立法会内会多次开会未能选出新一年度主席，议会多项工作未能进行。当天，民建联李慧琼以原内会主席身份进入会议厅坐上主席台，直至下午主持会议。民主派议员反对，指她无权主持会议，与其他建制派议员发生推撞，场面混乱，多名议员被逐出会议室。

更多阅读：香港立法会爆冲突 泛民派包围主席台

法新社指出，警方周日对泛民派政界人士的逮捕，是针对北京批评人士发起的一系列拘捕行动中的最新一起。

刑事部警司陈永裕在记者会上表示，指5月8日有议员扰乱立法会会议，警方接获立法会秘书处报案，经调查后到今天采取拘捕行动，这些人将获准保释，11月5日应讯。 《苹果日报》报道，有记者质疑提出，当日会议除了民主派议员，也有建制派议员走到主席台前，双方有肢体碰撞，为何警方只拘捕民主派人士。但陈永裕没有正面回应检控标准，只表示由于案件已进入司法程序，不方便作答。

曾遭警方逮捕的民主派立法会议员许智峯批评，警方此次因内会冲突而大举拘捕民主派。他对《苹果日报》表示，警方“已沦为政权的爪牙，政治迫害所有支持民主人士，用警权高度介入议会运作，因为无论如何，内会这件事都应该由议会处理，但最后却用警权处理只会是一种威吓，全世界都看到香港政府自甘堕落，把自己变成一个极权暴政。” 法新社指出，如果罪名成立，周日被捕人士可能面临长达一年的监禁。

更多阅读：港警再抓捕 两民主派议员遭控三项罪名

观看视频 01:27

直击香港民主、建制派冲突现场



 

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