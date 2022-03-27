香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？

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今年首季，香港錄得近16萬人口淨流出，是2021全年總和的五倍之多。昔日的大熔爐，如今身陷人才流失危機，連林鄭月娥也承認是「不爭事實」。驚人數字當中，包含一大群長年居港工作的外籍專才，有人告訴《德國之聲》雖已落地生根仍然忍痛離開。力求病毒清零的同時，人才庫是否也面臨清零危機？
港府堅守「動態清零」引發大批外資企業和專才撤離，香港歐洲商務協會主席高飛（Frederik Gollob）接受德國之聲專訪時形容，現在的人才流失危機是他見過最嚴重的，遍及各行各業，新加坡、首爾、東京和孟加拉都是熱門的搬遷地。
世界各国陆续解除疫情限制之际，中国却在不断宣布封城停摆措施。上海市政当局星期一（2022年3月28日）宣布，该市分两个阶段实施全面封城措施，以迅速遏制新冠疫情急速蔓延。
《法兰克福汇报》认为，中国的“清零”政策已经让民众彻底感到厌烦。《明镜周刊》则援引专家指出，中国需要更好的疫苗来避免一场灾难。
香港欧洲商会在一份报告草案中指出，由于一直采取严格的防疫规定，香港可能要等到2024年年初才会重新开放，但这可能引发外国公司和员工的外流，并危及其金融中心的地位。
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