 香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？ | 经济纵横 | DW | 05.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？

今年首季，香港錄得近16萬人口淨流出，是2021全年總和的五倍之多。昔日的大熔爐，如今身陷人才流失危機，連林鄭月娥也承認是「不爭事實」。驚人數字當中，包含一大群長年居港工作的外籍專才，有人告訴《德國之聲》雖已落地生根仍然忍痛離開。力求病毒清零的同時，人才庫是否也面臨清零危機？

观看视频 03:09

更多内容来自 热点关注 (视频)

对于许多逃离战争恐怖的乌克兰人来说，利沃夫市是走向新未来之前，在本国境内最后的目地。但是，有一小部分人决定去另一个方向：回到乌克兰，而且人数越来越多。

这些人 开始返回乌克兰 27.03.2022

欧盟对俄罗斯的制裁就像一个回旋镖，也在冲击着欧洲国家的经济。欧中运费已经翻了两番，铁路运输路线被封锁，空运价格昂贵，供应链和供应问题日益严重。这造成了价格上涨和通货膨胀。

对俄制裁：杀敌一千 自损？？？ 25.03.2022

俄罗斯正在远离西方，希望与中国更紧密地结盟。这两个国家在经济上有多密切？而中国是如何面对俄罗斯的这种亲近？中国能把俄罗斯和西方之间的这碗水端平吗？

俄罗斯向中国靠拢 中国愿意吗？ 24.03.2022

柏林附近的特斯拉新工厂已经将第一批汽车交付给客户。只用了短短两年多的时间，欧洲最大的电动汽车工厂已经建成。虽然这个速度对于德国来说已是神速，但对于马斯克来说，还不够快。

第一辆欧洲造特斯拉来啦！ 23.03.2022

相关文章

December 11, 2020, Hong Kong, China: Passengers inside economy class of British Airways airline on December 8, 2020.Four passengers found to be infected with Covid-19 on arrival at Hong Kong airport from London via British Airways, while one person failed to comply with requirements. Hong Kong authorities banned British Airways from flying to the city for two weeks, with the carrier falling foul of new, stricter Covid-19 control rules. (Credit Image: Â© May James/ZUMA Wire

專訪：清零逼使外資撤離 香港人才一去不返？ 01.04.2022

港府堅守「動態清零」引發大批外資企業和專才撤離，香港歐洲商務協會主席高飛（Frederik Gollob）接受德國之聲專訪時形容，現在的人才流失危機是他見過最嚴重的，遍及各行各業，新加坡、首爾、東京和孟加拉都是熱門的搬遷地。

Police officers in protective suits keep watch at an entrance to a tunnel leading to the Pudong area across the Huangpu river, after traffic restrictions amid the lockdown to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Shanghai, China March 28, 2022. REUTERS/Aly Song

德语媒体: 清零策略正在令民意归零 28.03.2022

世界各国陆续解除疫情限制之际，中国却在不断宣布封城停摆措施。上海市政当局星期一（2022年3月28日）宣布，该市分两个阶段实施全面封城措施，以迅速遏制新冠疫情急速蔓延。

A man gets a throat swab for the COVID-19 test at a mobile coronavirus testing facility a residential area in Beijing, Wednesday, Jan. 19, 2022. With just over two weeks before the opening of the Beijing Winter Olympics, residents of the Chinese capital say they’re disappointed at not being able to attend events because of coronavirus restrictions that have seen parts of the city placed under lockdown. (AP Photo/Andy Wong)

德语媒体：受苦的民众和中国亟需更好的疫苗 26.03.2022

《法兰克福汇报》认为，中国的“清零”政策已经让民众彻底感到厌烦。《明镜周刊》则援引专家指出，中国需要更好的疫苗来避免一场灾难。

23.01.2021 Police officers stand guard at the Yau Ma Tei area in Hong Kong, Saturday, Jan. 23, 2021. Thousands of Hong Kong residents were locked down Saturday in an unprecedented move to contain a worsening outbreak in the city, authorities said. (AP Photo/Vincent Yu)

欧洲商会：香港持续封锁恐危及其金融中心地位 26.01.2022

香港欧洲商会在一份报告草案中指出，由于一直采取严格的防疫规定，香港可能要等到2024年年初才会重新开放，但这可能引发外国公司和员工的外流，并危及其金融中心的地位。