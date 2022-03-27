经济纵横

香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？

今年首季，香港錄得近16萬人口淨流出，是2021全年總和的五倍之多。昔日的大熔爐，如今身陷人才流失危機，連林鄭月娥也承認是「不爭事實」。驚人數字當中，包含一大群長年居港工作的外籍專才，有人告訴《德國之聲》雖已落地生根仍然忍痛離開。力求病毒清零的同時，人才庫是否也面臨清零危機？