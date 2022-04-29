香港外籍英语教师被要求宣誓效忠

（德国之声中文网）香港教育部门周六宣布，外籍英语教师必须在6月21日前签署一份声明，宣誓效忠香港并遵守香港基本法，如果当事人拒绝签字，其工作合同将被解除。

为了提升香港中小学英文教学质量，香港政府从1997年开始，以高薪和其他优惠待遇吸引英语母语教师前来香港任教。一般最初工作合同为两年有效，但可以续约。

尽管薪酬优厚，但香港政府近来却面临着外籍师资流失的问题。今年四月的一份政府文件显示， 仅在2020/2021学年中，就有13%的外籍母语英语老师离职，离职比例打破记录。

前不久的立法会会议否认外籍教师流失现象同香港严厉的防疫措施有关。同时有一些教师也担心，香港教育界的政治氛围会逐步向中国大陆的威权体制所靠拢。

另据香港电台上周报道，香港教育局长杨润雄宣布，从2022/23学年起，公营学校的新聘常额教师必须通过《基本法》测试，才可获考虑聘用。政府已推行先导计划，推行两轮测试，政府会总结有关经验，再制订往后安排。

从2020年开始，香港开始要求公务员和公共机构从业人员宣誓效忠当局。此外，学校中还引入了"国家安全教育"课程。一些教师承认，他们在教学活动中，会主动避免89年天安门民主运动遭血腥镇压等敏感话题。

去年年初，中国港澳办主任夏宝龙表示，必须始终坚持"爱国者治港"的原则，绝不能允许有人做"损害中国共产党领导的社会主义制度的事情"。

（法新社）

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